Bão số 7 đi vào đất liền Trung Quốc, Bắc Bộ tiếp tục đề phòng mưa dông

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 8/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117 km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 8/9, tâm bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10. Đến 4 giờ ngày 9/9, bão tiếp tục di chuyển sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió dưới cấp 6.

Dù không trực tiếp đổ bộ vào đất liền nước ta, song bão vẫn gây ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông với gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 13. Sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này cần hết sức lưu ý nguy cơ dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, khu vực vịnh Bắc Bộ và ven biển phía Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông, gió giật mạnh do tác động ở rìa xa hoàn lưu bão.

Trên đất liền, thời tiết ngày 8/9 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân và chính quyền các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động ứng phó với các tình huống bất thường của thời tiết.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.