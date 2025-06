Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào cao điểm nắng nóng

Ở Trung Bộ, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diễn ra trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến 36 - 38°C, có nơi vượt 39°C. Độ ẩm thấp chỉ từ 45 - 50%. Đợt nắng nóng này dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trên Biển Đông, sáng nay có mưa rào và dông rải rác tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa). Trong ngày và đêm nay, tiếp tục có mưa dông, khả năng kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7, sóng cao trên 2,5m.

Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 1,5 - 3,0m.

Người dân cần chủ động phòng chống nắng nóng và đề phòng cháy nổ, cháy rừng; ngư dân chú ý an toàn khi hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.