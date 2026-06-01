"Backrooms" lập hàng loạt kỷ lục

(Ngày Nay) - Chỉ trong 3 ngày cuối tuần qua, bộ phim kinh dị "Backrooms" của hãng A24 đã làm được điều mà nhiều “bom tấn” hàng trăm triệu USD cũng khó đạt tới: trở thành hiện tượng toàn cầu, phá vỡ hàng loạt kỷ lục phòng vé và đưa một đạo diễn 20 tuổi từ thế giới YouTube bước thẳng vào hàng ngũ những gương mặt đáng chú ý nhất của Hollywood.

Theo số liệu của Comscore, "Backrooms" thu về khoảng 81,5 triệu USD tại Bắc Mỹ trong 3 ngày đầu công chiếu và đạt doanh thu toàn cầu khoảng 118 triệu USD. Đây không chỉ là màn ra mắt lớn nhất trong lịch sử hãng phim độc lập A24, vượt xa thành tích trước đó do "Civil War" nắm giữ, mà còn giúp đạo diễn Kane Parsons trở thành người trẻ nhất từng có một bộ phim đứng đầu phòng vé toàn cầu.

Tuy nhiên, điều khiến "Backrooms" trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở những con số. Bộ phim là sản phẩm tiêu biểu cho một xu hướng đang định hình lại ngành công nghiệp giải trí thế giới: ranh giới giữa các nền tảng số và điện ảnh truyền thống ngày càng bị xóa nhòa. Trước khi trở thành đạo diễn điện ảnh, Kane Parsons chỉ là một nhà sáng tạo nội dung trên YouTube. Năm 2022, khi mới 16 tuổi, anh đã tạo nên cơn sốt toàn cầu với loạt phim ngắn "Backrooms" - phiên bản hình ảnh của một trong những huyền thoại kinh dị nổi tiếng nhất trên Internet.

"Backrooms" khai thác nỗi sợ rất đặc trưng của thời đại kỹ thuật số: cảm giác lạc lõng, cô độc và mất phương hướng trong những không gian quen thuộc nhưng méo mó đến kỳ lạ. Những hành lang vàng nhạt kéo dài vô tận, những căn phòng trống không và cảm giác bị mắc kẹt trong một thế giới không lối thoát đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho câu chuyện này đối với thế hệ lớn lên cùng Internet.

Phiên bản điện ảnh có sự tham gia của Chiwetel Ejiofor và Renate Reinsve tiếp tục mở rộng thế giới đó. Câu chuyện bắt đầu khi một chủ cửa hàng nội thất phát hiện một mê cung bí ẩn dưới tầng hầm và mất tích không dấu vết. Hành trình tìm kiếm của nhà trị liệu tâm lý sau đó đưa khán giả bước sâu hơn vào một không gian vừa siêu thực vừa đáng sợ, nơi ranh giới giữa thực tại và ám ảnh dần bị xóa bỏ.

Sự thành công của "Backrooms" cho thấy khán giả trẻ vẫn sẵn sàng đến rạp, miễn là điện ảnh mang đến những trải nghiệm mới mẻ và gần gũi với thế giới của họ. Theo các kết quả khảo sát, phần lớn người xem bộ phim thuộc thế hệ Z và thế hệ Alpha - những người vốn quen thuộc với văn hóa Internet hơn là các thương hiệu điện ảnh truyền thống.

Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua cũng thuộc về một bộ phim kinh dị chi phí thấp - "Obsession". Đây là tác phẩm của đạo diễn 26 tuổi Curry Barker - cũng xuất thân từ YouTube. Phim thu về thêm 26,4 triệu USD trong tuần thứ 3 công chiếu, nâng doanh thu toàn cầu lên gần 150 triệu USD dù kinh phí sản xuất chưa tới 1 triệu USD.

Việc hai đạo diễn trẻ trưởng thành từ môi trường sáng tạo trực tuyến đồng loạt dẫn đầu phòng vé cho thấy, Hollywood có thể đang bước vào một giai đoạn chuyển giao mới. Trong nhiều năm, các hãng phim lớn đặt cược vào những thương hiệu quen thuộc như Star Wars, Marvel hay các phần tiếp theo của những bộ phim ăn khách, nhưng thành công của "Backrooms" hay "Obsession" chứng minh rằng những ý tưởng nguyên bản, được nuôi dưỡng từ cộng đồng Internet và thấu hiểu tâm lý khán giả trẻ, hoàn toàn có thể trở thành hiện tượng phòng vé toàn cầu.

Trong khi đó, “bom tấn” khoa học viễn tưởng “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” của Disney và Lucasfilm chỉ đứng thứ ba với 25 triệu USD, giảm gần 70% doanh thu so với tuần mở màn. Sau hai tuần công chiếu, bộ phim đạt khoảng 246,6 triệu USD trên toàn cầu.