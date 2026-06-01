Ngày xửa ngày xưa 37 tưng bừng khai diễn

(Ngày Nay) -Ngày 31/5, chương trình Ngày xửa ngày xưa 37 – vở kịch thiếu nhi “Học viện Phép thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện!” (tác giả: Quang Thảo, đạo diễn: Đình Toàn) – chính thức công diễn phục vụ khán giả thiếu nhi dịp Hè 2026.
Hệ thống nhân vật đồ sộ và phục trang bắt mắt của Ngày xửa ngày xưa 37

Mong manh lằn ranh thiện - ác

Học viện Phép thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện! mở ra một vũ trụ cổ tích mới lạ và độc đáo trong thế giới Ngày xửa ngày xưa. Ở nơi cội nguồn của các câu chuyện cổ tích, Đấng Kiến tạo đã lập ra Học viện Phép thuật với 2 khoa Thiện lành và Ác nhân. Vũ trụ cổ tích chỉ tồn tại khi duy trì được sự cân bằng giữa 2 phe thiện - ác và Học viện Phép thuật là nơi đảm bảo điều đó khi đào tạo, bồi dưỡng các nhân vật chính diện và phản diện trong truyện cổ tích.

Búp bê thiện lành Hoàng tử May Mắn lại mang hình hài của búp bê ma quái làm náo loạn Học viện Phép thuật và vũ trụ cổ tích.

Biến cố bắt đầu khi trong quá trình tạo sinh một nhân vật biểu tượng mới của vũ trụ cổ tích là búp bê thiện lành Hoàng tử May Mắn, Đấng Kiến tạo lại mắc sai lầm không thể cứu vãn: búp bê thiện lành ra đời trong hình hài búp bê ma quái. Bị xem là một nhân vật “lỗi” khi vũ trụ cổ tích không tồn tại dạng nhân vật có vẻ ngoài và nội tâm không đồng nhất, búp bê ma quái phải chấp nhận thử thách: học tập tại Học viện Phép thuật và tìm ra bản ngã của mình.

Bối cảnh hoành tráng và hiệu ứng sân khấu là sức hút rất lớn của các chương trình Ngày xửa ngày xưa

Trớ trêu thay, ở Học viện Phép thuật, búp bê ma quái với tâm hồn hướng thiện khao khát gia nhập Khoa Thiện lành đã bị bạn đồng học thẳng thừng từ chối vì: “Trong truyện cổ tích, không có nhân vật thiện lành mang gương mặt ác nhân”. Ngược lại, khi lân la cùng nhóm ác nhân, búp bê ma quái cũng bị xua đuổi vì năng lượng thiện lành của mình làm các bạn “ác không nổi”. Tuy nhiên, khi được phù thủy Gato, trưởng Khoa Ác nhân, lôi kéo thì búp bê ma quái lại kiên quyết từ chối, khẳng định nguyên bản của mình vẫn mang trái tim thiện thành. Hành trình xác định bản ngã của búp bê ma quái càng hoang mang, mơ hồ khi chàng cảm nhận một sức mạnh tà ác đang trỗi dậy bên trong mình.

Ngày xửa ngày xưa 37 đầu tư nhiều tiết mục xiếc, ảo thuật hấp dẫn khán giả.

Ở vũ trụ cổ tích, dĩ nhiên cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác, búp bê ma quái sau bao khó khăn trắc trở cuối cùng cũng sẽ tìm được nơi thuộc về mình. Nhưng đó chắc chắn là một hành trình hấp dẫn, kịch tính, không dễ đoán định được và nhất là thỏa mãn các “tín đồ” của truyện cổ tích. Muốn biết thực hư ra sao thì chỉ có thể đi xem Học viện Phép thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện! thôi!

Sức hút bền bỉ của một thương hiệu

Ra đời từ năm 2000, Ngày xửa ngày xưa đã trở thành thương hiệu sân khấu thiếu nhi hàng đầu khu vực phía Nam, được các em nhỏ đón đợi hàng năm. “Ông bầu” Huỳnh Anh Tuấn của Nhà hát Kịch IDECAF cho biết, Ngày xửa ngày xưa đã giúp mình “nuôi” kịch người lớn, cũng nuôi dưỡng lớp khán giả kế thừa cho sân khấu.

Phù thủy ác nhân Gato - trưởng Khoa Ác nhân (NSƯT Đại Nghĩa) và phù thủy thiện lành Cocola - Viện trưởng kiêm trưởng Khoa Thiện lành (Hồng Ánh) là đôi "oan gia" tạo nên những xung đột biến động trong Học viện Phép thuật.

Vài ba năm trở lại đây, có sự dịch chuyển trong lượng khán giả Ngày xửa ngày xưa với sự xuất hiện ngày càng nhiều của khán giả tuổi teen, khán giả người lớn. Đó chính là những người đã lớn lên cùng Ngày xửa ngày xưa và vẫn tiếp tục ủng hộ chương trình dù đã “quá tuổi”.

Trước xu hướng đó, các vở diễn Ngày xửa ngày xưa không chỉ ngày càng hoành tráng hơn, bắt mắt hơn mà nội dung cũng trưởng thành hơn nhằm đáp ứng đối tượng khán giả đang “lớn” rất nhanh. Học viện Phép thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện! cũng vậy khi kể câu chuyện đa tuyến và có chiều sâu cùng một sân khấu hoành tráng và đầy biến ảo.

Đợt này, đạo diễn Đình Toàn còn “chơi lớn” khi đưa đủ loại hình ca múa nhạc kèm xiếc, ảo thuật lên sân khấu mà tất cả đều do chính diễn viên của Nhà hát Kịch IDECAF đảm nhận.

Một vũ trụ cổ tích vừa quen vừa lạ trong Ngày xửa ngày xưa 37

Nhiều người nhận định, chưa bàn tới nội dung, chính sự đầu tư tới nơi tới chốn đã giúp Ngày xửa ngày xưa ăn khách suốt gần 30 năm qua. Trước ngày công diễn Ngày xửa ngày xưa 37, Nhà hát Kịch IDECAF đã mở 3 đợt bán vé với các suất diễn trong tháng 6 và tháng 7, nhiều suất đã hết vé.

Ngày xửa ngày xưa 37 - vở Học viện Phép Thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện! có sự tham gia của lực lượng diễn viên hùng hậu: Đình Toàn, Đại Nghĩa, Hồng Ánh, Mỹ Duyên, Thanh Thủy, Hoàng Trinh, Quốc Thịnh, Tâm Anh, Cẩm Hò, Trà Ngọc, Đông Hải, Trịnh Minh Dũng, Quang Thảo, Việt Trang… cùng nhiều diễn viên trẻ của Nhà hát Kịch IDECAF.

(Ngày Nay) - Tối 30/5/2026, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, Sạp Show 2026 đã diễn ra trong không khí sôi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu mến. Bất chấp cơn mưa nặng hạt kéo dài trong đêm diễn, khán giả vẫn ở lại hòa mình vào âm nhạc, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình.
(Ngày Nay) - Tối 30/5 tại Rạp Hồng Hà (Hà Nội), chương trình tạp kỹ "Hạ Hồi Show - Bí mật triều đại phép thuật" đã chính thức ra mắt khán giả. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nghệ thuật khi đánh dấu lần đầu tiên ba loại hình sân khấu truyền thống gồm Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hội tụ trong một tác phẩm biểu diễn thống nhất.
(Ngày Nay) - Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt ra nhiệm vụ rất rõ ràng: Muốn vượt qua bẫy thu nhập trung bình để trở thành nước phát triển, muốn xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập hiệu quả, không có con đường nào khác ngoài đột phá phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, nón lá Làng Chuông dần được "làm mới" thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm, workshop thủ công và quảng bá văn hóa tới du khách trong và ngoài nước. Giữa sự chuyển mình ấy, nghệ nhân Lê Văn Tuy vẫn dành hơn nửa thế kỷ lặng lẽ ngồi bên những vành tre, lớp lá. Với ông, giữ nghề hôm nay không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà còn là giữ lại nhịp ký ức và hồn cốt của làng nghề truyền thống giữa dòng chảy hiện đại.