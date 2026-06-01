Ngày xửa ngày xưa 37 tưng bừng khai diễn

Mong manh lằn ranh thiện - ác

Học viện Phép thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện! mở ra một vũ trụ cổ tích mới lạ và độc đáo trong thế giới Ngày xửa ngày xưa. Ở nơi cội nguồn của các câu chuyện cổ tích, Đấng Kiến tạo đã lập ra Học viện Phép thuật với 2 khoa Thiện lành và Ác nhân. Vũ trụ cổ tích chỉ tồn tại khi duy trì được sự cân bằng giữa 2 phe thiện - ác và Học viện Phép thuật là nơi đảm bảo điều đó khi đào tạo, bồi dưỡng các nhân vật chính diện và phản diện trong truyện cổ tích.

Biến cố bắt đầu khi trong quá trình tạo sinh một nhân vật biểu tượng mới của vũ trụ cổ tích là búp bê thiện lành Hoàng tử May Mắn, Đấng Kiến tạo lại mắc sai lầm không thể cứu vãn: búp bê thiện lành ra đời trong hình hài búp bê ma quái. Bị xem là một nhân vật “lỗi” khi vũ trụ cổ tích không tồn tại dạng nhân vật có vẻ ngoài và nội tâm không đồng nhất, búp bê ma quái phải chấp nhận thử thách: học tập tại Học viện Phép thuật và tìm ra bản ngã của mình.

Trớ trêu thay, ở Học viện Phép thuật, búp bê ma quái với tâm hồn hướng thiện khao khát gia nhập Khoa Thiện lành đã bị bạn đồng học thẳng thừng từ chối vì: “Trong truyện cổ tích, không có nhân vật thiện lành mang gương mặt ác nhân”. Ngược lại, khi lân la cùng nhóm ác nhân, búp bê ma quái cũng bị xua đuổi vì năng lượng thiện lành của mình làm các bạn “ác không nổi”. Tuy nhiên, khi được phù thủy Gato, trưởng Khoa Ác nhân, lôi kéo thì búp bê ma quái lại kiên quyết từ chối, khẳng định nguyên bản của mình vẫn mang trái tim thiện thành. Hành trình xác định bản ngã của búp bê ma quái càng hoang mang, mơ hồ khi chàng cảm nhận một sức mạnh tà ác đang trỗi dậy bên trong mình.

Ở vũ trụ cổ tích, dĩ nhiên cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác, búp bê ma quái sau bao khó khăn trắc trở cuối cùng cũng sẽ tìm được nơi thuộc về mình. Nhưng đó chắc chắn là một hành trình hấp dẫn, kịch tính, không dễ đoán định được và nhất là thỏa mãn các “tín đồ” của truyện cổ tích. Muốn biết thực hư ra sao thì chỉ có thể đi xem Học viện Phép thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện! thôi!

Sức hút bền bỉ của một thương hiệu

Ra đời từ năm 2000, Ngày xửa ngày xưa đã trở thành thương hiệu sân khấu thiếu nhi hàng đầu khu vực phía Nam, được các em nhỏ đón đợi hàng năm. “Ông bầu” Huỳnh Anh Tuấn của Nhà hát Kịch IDECAF cho biết, Ngày xửa ngày xưa đã giúp mình “nuôi” kịch người lớn, cũng nuôi dưỡng lớp khán giả kế thừa cho sân khấu.

Vài ba năm trở lại đây, có sự dịch chuyển trong lượng khán giả Ngày xửa ngày xưa với sự xuất hiện ngày càng nhiều của khán giả tuổi teen, khán giả người lớn. Đó chính là những người đã lớn lên cùng Ngày xửa ngày xưa và vẫn tiếp tục ủng hộ chương trình dù đã “quá tuổi”.

Trước xu hướng đó, các vở diễn Ngày xửa ngày xưa không chỉ ngày càng hoành tráng hơn, bắt mắt hơn mà nội dung cũng trưởng thành hơn nhằm đáp ứng đối tượng khán giả đang “lớn” rất nhanh. Học viện Phép thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện! cũng vậy khi kể câu chuyện đa tuyến và có chiều sâu cùng một sân khấu hoành tráng và đầy biến ảo.

Đợt này, đạo diễn Đình Toàn còn “chơi lớn” khi đưa đủ loại hình ca múa nhạc kèm xiếc, ảo thuật lên sân khấu mà tất cả đều do chính diễn viên của Nhà hát Kịch IDECAF đảm nhận.

Nhiều người nhận định, chưa bàn tới nội dung, chính sự đầu tư tới nơi tới chốn đã giúp Ngày xửa ngày xưa ăn khách suốt gần 30 năm qua. Trước ngày công diễn Ngày xửa ngày xưa 37, Nhà hát Kịch IDECAF đã mở 3 đợt bán vé với các suất diễn trong tháng 6 và tháng 7, nhiều suất đã hết vé.

Ngày xửa ngày xưa 37 - vở Học viện Phép Thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện! có sự tham gia của lực lượng diễn viên hùng hậu: Đình Toàn, Đại Nghĩa, Hồng Ánh, Mỹ Duyên, Thanh Thủy, Hoàng Trinh, Quốc Thịnh, Tâm Anh, Cẩm Hò, Trà Ngọc, Đông Hải, Trịnh Minh Dũng, Quang Thảo, Việt Trang… cùng nhiều diễn viên trẻ của Nhà hát Kịch IDECAF.