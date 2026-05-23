Hải - Mắt Ðất.Ng “giữ hồn phố” qua ảnh

(Ngày Nay) -Ngày 23/5 tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) TPHCM, triển lãm ảnh chủ đề “Street in my pocket” (tạm dịch: Giữ hồn phố trong túi) của nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Hải (biệt danh Mắt Ðất.Ng) khai mạc, thu hút đông người đến chiêm ngưỡng.

Đam mê nhiếp ảnh đường phố

Tại lễ khai mạc, nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1982) cho biết kể từ khi đam mê nhiếp ảnh từ năm 2009, anh ngày càng yêu thích và tập trung thể loại nhiếp ảnh đường phố (street photography) và nhiếp ảnh tài liệu. Street in my pocket là dự án nhiếp ảnh mà Hải dành 3 năm để chụp (từ năm 2024 đến nay), chính thức được triển lãm tại IDECAF và cuốn sách ảnh (photobook) cùng tên (NXB Đồng Nai ấn hành).

Triển lãm không chỉ giới thiệu các tác phẩm ảnh in mà còn được xây dựng như một không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi hình ảnh và âm thanh đường phố đan xen nhằm giúp người xem cảm giác như đang thưởng ngoạn hình ảnh giữa đường phố.

Thưởng thức các tác phẩm ảnh được triển lãm và in trong sách cùng chủ đề Street in my pocket, giới chuyên môn và người xem nhận thấy các tác phẩm ảnh có góc nhìn riêng độc đáo, những quan sát mang đến cảm xúc khác nhau. Đó có thể là những lát cắt đời sống đô thị đan xen giữa cũ và mới, giữa tĩnh lặng và huyên náo, giữa nhịp đời mưu sinh lặng lẽ nơi góc phố và những chuyển động đa sắc trong một lễ hội…

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Hải mang đến trải nghiệm thị giác cho người xem không chỉ bằng kỹ thuật mà còn là những nội dung tinh tế, dí dỏm và bất ngờ. “Ánh sáng và khoảng trống cũng quan trọng. Ánh sáng quyết định cảm xúc của bức ảnh, còn khoảng trống giúp câu chuyện có chỗ để “thở”. Khi hai yếu tố này gặp đúng con người, đúng thời điểm, bạn chỉ việc đứng yên và chờ khoảnh khắc bấm máy ưng ý”, Hải - Mắt Ðất.Ng chia sẻ.

Đi “street” để giảm “stress”

Đó là ví von dí dỏm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Hải khi giải thích với Tạp chí điện tử Ngày Nay về một trong những lý do quan trọng nhất khiến ông hay lang thang xuống phố, đi khắp mọi nẻo đường để theo đuổi chụp ảnh đường phố.

“Trong một xã hội ngày càng hiện đại, thế giới ngày càng phát triển thì con người chúng ta ngày càng dễ bị áp lực bởi cuộc sống xung quanh. Từ những áp lực và mệt mỏi ấy, chúng ta dần dần thu mình lại, tự cô lập mình vào một thế giới riêng và bỏ qua những vẻ đẹp nhỏ bé nhất. Nhiếp ảnh đường phố có thể giúp bạn thoát ra khỏi những áp lực, căng thẳng, tự ti”, Hải - Mắt Ðất.Ng cho hay.

Nguyễn Văn Hải còn là một chuyên gia có hơn 20 năm đào tạo phát triển năng lực bán hàng ở các tập đoàn nước ngoài và nghiên cứu tâm lý học, khẳng định: “Nhiếp ảnh đường phố có thể là một “liệu pháp tinh thần” giúp những người trẻ bước ra khỏi những áp lực tại không gian đô thị để kết nối chân thật với cộng đồng thông qua lăng kính quan sát bằng máy ảnh”.

Từ kinh nghiệm của chính bản thân, nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Hải cho rằng khi bạn xách máy ảnh “đi street”, nhịp bước đi bộ kiểu “sống chậm”, có cơ hội quan sát toàn diện xung quanh cùng những trải nghiệm mới lạ sẽ giúp bạn giảm “stress” hiệu quả, vơi bớt áp lực. “Bạn sẽ nhận ra cuộc đời rất đáng yêu, đáng sống và luôn mới mẻ và muốn kết nối chân thật với cộng đồng”.

“Tôi chưa từng học nhiếp ảnh theo trường lớp chính quy mà chủ yếu là tự học và thực hành mỗi ngày. Trong quá trình đó, tôi được truyền cảm hứng từ nhiều nhiếp ảnh gia đường phố quốc tế nổi bật như Daido Moriyama, Alex Webb hay Saul Leiter - những người có cách nhìn rất riêng về đời sống đô thị và màu sắc thị giác.

Những năm gần đây tôi cũng học được rất nhiều từ cộng đồng nhiếp ảnh trong nước vốn đang phát triển rất mạnh mẽ và đa sắc. Chúng tôi xem ảnh, trò chuyện và cả đi chụp cùng nhau. Street Photography không chỉ là chụp ảnh, mà còn là cách để hiểu hơn về con người, thành phố thân thương và cảm xúc của mình”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Hải cho biết.

Trong nhiều năm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Hải thực hiện các dự án ghi lại đời sống đô thị qua góc nhìn cá nhân, tập trung vào những khoảnh khắc đời thường, chuyển động của con người và mối quan hệ giữa ký ức với không gian đô thị hiện tại. Hải - Mắt Ðất.Ng là tác giả của các cuốn sách ảnh đã xuất bản như Người Thầy, Người mang Tết về nhà, Touch (2025)… Tác phẩm của Nguyễn Văn Hải cũng lọt vào Top của nhiều cuộc thi và triển lãm ảnh trong và ngoài nước, gần nhất có ảnh được chọn triển lãm tại sân chơi nhiếp ảnh quốc tế thường niên GR Photo Festival tại Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 3 và 4/2026.

Một số ảnh từ triển lãm “Street in my pocket” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Hải