Phó nháy Trần Việt Đức lần đầu triển lãm… tranh

(Ngày Nay) -Lúc 17 giờ ngày 24/5, triển lãm tranh mang tên “9 người tháng 5” sẽ khai mạc tại Con Art Station, Tháp Hawaii, Đảo Kim Cương, TPHCM.

9 người tháng 5 gồm 9 cây cọ; Bùi Chát, Bùi Tiến Tuấn, Dương Thụy, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Jordy Viet Phuong Givre, ng. anhanh, Phan Trọng Văn, Trần Ngọc Linh, Trần Việt Đức.

Gọi là 9 cây cọ nhưng làm họa sĩ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản chỉ có vài người, còn lại có xuất thân hoàn toàn khác nhau: nhà thơ, kiến trúc sư, nhà làm phim, nhiếp ảnh gia, designer...

9 tác giả sẽ trưng bày 63 tác phẩm theo phong cách trừu tượng, biểu hiện, tân dada... trên các chất liệu: màu nước, sơn dầu, acrylic, tổng hợp. Trong số đó, Jordy Viet Phuong Givre góp mặt nhiều nhất với 16 bức, ng. anhanh ít nhất 4 bức.

Nếu Bùi Tiến Tuấn, Dương Thụy, Huỳnh Lê Nhật Tấn, Phan Trọng Văn, Trần Ngọc Linh… là những họa sĩ được đào tạo trường lớp bài bản; thì Bùi Chát, Jordy Viet Phuong Givre, ng. anhanh, Trần Việt Đức thuộc thế giới khác bước vào hội họa.

Bùi Chát và ng. anhanh được biết đến đầu tiên là nhà thơ, Jordy Viet Phuong Givre là nhà làm phim và Trần Việt Đức là phó nháy/nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Bùi Chát cho biết: “Jordy Viet Phuong Givre mới vẽ cách đây 7 tháng, sau khi anh ta làm một loạt phim về các họa sĩ. Jordy Viet Phuong Givre và Trần Việt Đức lần đầu bày tranh cho thiên hạ xem”.

Nhắc đến Bùi Chát, nhiều người biết đến anh qua hơn 10 lần triển lãm cá nhân trong vài năm gần đây. Số lần triển lãm của Bùi Chát đã làm cũng rất khó thực hiện với những họa sĩ chuyên nghiệp.

Thế nhưng từ những gì nhà thơ Bùi Chát làm được đã tạo cảm hứng cho những nghệ sĩ khác, trong đó có phó nháy Trần Việt Đức và mới nhất là nhà làm phim Jordy Viet Phuong Givre.

Vậy triển lãm này có ý nghĩa gì khi các nhà thơ, nhà làm phim, nhiếp ảnh gia cùng trưng bày tranh với các họa sĩ được đào tạo chuyên nghiệp?

Theo nhà tổ chức Con Art Station: “Triển lãm 9 người tháng 5 như “một không gian” nhưng “nhiều đối thoại”, là cuộc hội ngộ của 9 nghệ sĩ với 9 diễn ngôn và thực hành sáng tạo khác nhau. Trong triển lãm này, họ không cùng nhau xây dựng một chủ đề hay đưa ra một tuyên ngôn nghệ thuật chung. Họ đến với nhau như những người đồng hành để gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ sự hiện diện của mình trong cùng một không gian nghệ thuật.

Điều đặc biệt của triển lãm nằm ở sự đa dạng trong ngôn ngữ biểu đạt, chất liệu và cả nền tảng chuyên môn. Ở đây có họa sĩ, nhà thơ, nhiếp ảnh gia và nhà làm phim, họ thực hành khác nhau nhưng cùng gặp nhau trong hội họa như một điểm giao của cảm xúc và tư duy thị giác. Dù khác biệt trong cách tiếp cận, họ đều sử dụng ngôn ngữ hội họa để biểu đạt ký ức, trạng thái cảm xúc và những phản ứng cá nhân trước chất liệu của đời sống đương đại”.

Triển lãm mở cửa đến ngày 14/06, vào xem tự do.