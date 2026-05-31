“Ngân điệu Chèo”: Tiếp cận chèo dưới góc nhìn của người trẻ

(Ngày Nay) - Ngày 30/5 tại Rạp Đại Nam, vở chèo “Nắm xôi kỳ diệu” đã được biểu diễn trong khuôn khổ dự án “Ngân điệu Chèo” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện với sự đồng hành chuyên môn của Nhà hát Chèo Hà Nội.

“Ngân điệu Chèo” là dự án truyền thông hướng tới việc đưa nghệ thuật Chèo tiếp cận gần hơn với công chúng trẻ thông qua nền tảng số và các hoạt động trải nghiệm trực tiếp. Thay vì lựa chọn cách giới thiệu mang tính học thuật, dự án tập trung vào những nội dung ngắn, gần gũi với thói quen tiếp nhận của người trẻ trên TikTok, Facebook và Threads.

Một trong những hoạt động nổi bật của dự án là series “Tèo học Chèo” với sự đồng hành của NSƯT Ngọc Ánh. Series ghi lại quá trình trải nghiệm nghệ thuật Chèo của một bạn trẻ thông qua các buổi học hát, luyện biểu cảm và giao lưu cùng nghệ sĩ. Những kỹ thuật như lấy hơi, nhả chữ hay luyến láy được truyền tải bằng hình thức ngắn gọn và dễ tiếp cận hơn trên mạng xã hội.

Chia sẻ về dự án, NSƯT Ngọc Ánh cho biết: “Sự xuất hiện của các dự án về Chèo với cách triển khai đa dạng, mới mẻ và những nội dung sáng tạo chính là một tín hiệu rất tích cực trong việc đưa Chèo đến gần hơn với công chúng trong tương lai”.

Tiếp nối chuỗi hoạt động truyền thông, dự án lựa chọn “Nắm xôi kỳ diệu” làm điểm nhấn sân khấu trong dịp Quốc tế Thiếu nhi. Vở diễn được chuyển thể bởi Mai Văn Sinh từ kịch bản của tác giả Thiên Ân, lấy cảm hứng từ bài ca dao “Thằng Bờm”.

Dưới sự dàn dựng của NSƯT Lê Tuấn, tác phẩm sử dụng tiết tấu nhanh, nhiều tình huống tương tác cùng các màn đối đáp trực tiếp giữa diễn viên và khán giả. Những câu thoại mang hơi thở đời sống hiện đại được lồng ghép xuyên suốt giúp không khí sân khấu trở nên gần gũi hơn với khán giả nhỏ tuổi.

Không gian làng quê Bắc Bộ cũng được tái hiện thông qua các trò chơi dân gian, câu đồng dao và hình tượng quen thuộc như thằng Bờm, Phú ông hay Phú bà. Bên cạnh yếu tố hài hước, vở diễn khai thác câu chuyện về lòng nhân ái và sự sẻ chia thông qua chi tiết “nắm xôi kỳ diệu” gắn với hành trình của nhân vật chính.

Song song với chương trình biểu diễn, khu vực trải nghiệm “Hội Sân Đình” được tổ chức ngay tại không gian sự kiện với các hoạt động như ô ăn quan, chơi chuyền và chụp ảnh cùng trang phục lấy cảm hứng từ nghệ thuật Chèo. Đây cũng là cách nhóm dự án thực hiện đưa chất liệu dân gian xuất hiện gần hơn trong không gian giải trí quen thuộc của người trẻ.

Chia sẻ về lý do lựa chọn vở diễn “Nắm xôi kỳ diệu” làm trọng tâm của dự án “Ngân điệu Chèo”, Vũ Huyền Chi, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Dự án mong muốn khơi gợi sự tò mò, hứng thú của giới trẻ đối với nghệ thuật Chèo, vì vậy chúng mình tin rằng vở diễn “Nắm xôi kỳ diệu” với ngôn ngữ trẻ trung, mới mẻ chính là "điểm chạm" phù hợp để kết nối Chèo với khán giả trẻ”.

Từ các video ngắn trên nền tảng số đến sân khấu biểu diễn thực tế, “Ngân điệu Chèo” cho thấy nỗ lực của người trẻ trong việc thử nghiệm những cách tiếp cận mới đối với nghệ thuật truyền thống. Khi Chèo không còn chỉ xuất hiện trong không gian nhà hát quen thuộc, loại hình nghệ thuật này cũng đang có thêm cơ hội chạm tới lớp khán giả trẻ bằng những hình thức gần gũi hơn với đời sống hôm nay.