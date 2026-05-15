Nữ nhà thơ tên Ý giao lưu sách Ý có Tổng lãnh sự Ý dự

(Ngày Nay) - Ngày 15/5 tại Đường Sách TPHCM diễn ra buổi giao lưu giới thiệu tác phẩm văn học Ý “Tựa thinh không” (Like air) của tác giả đã qua đời Ada d'Adamo, với sự tham dự của bà Alessandra Tognonato - Tổng Lãnh sự Ý tại TPHCM và khách mời giao lưu là nữ nhà thơ Trần Lê Sơn Ý.

Tình mẫu tử sâu sắc

Tác phẩm Tựa thinh không (Like air) của tác giả Ada d'Adamo (1967-2023) từng xuất sắc giành giải thưởng văn học danh giá nhất nước Ý - Premio Strega 2023. Tác phẩm viết về tình mẫu tử sâu sắc và nghị lực phi thường của một người mẹ dành tình yêu thương cho đứa con khuyết tật, vượt qua những nghịch cảnh mất mát, thương khó của cuộc đời.

Bản Việt ngữ do Thái Dương dịch, Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn ấn hành. Cuốn sách không có cốt truyện ly kỳ mà mang tính tự sự đầy chân thật và cảm động về hành trình của Ada – vốn là diễn viên múa, một người mẹ tận tụy đến tuổi ngũ tuần mới phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Bà phải đối mặt với nỗi đau kép: một bên là cơ thể đang bị bào mòn bởi căn bệnh hiểm nghèo, và một bên là việc chăm sóc cô con gái khuyết tật Daria không thể nói hay tự chăm sóc bản thân.

Trong toạ đàm chủ đề Mẹ và con và tình yêu cuộc sống tại Đường Sách TPHCM ngày 15/5, nhà thơ Trần Lê Sơn Ý bày tỏ niềm xúc động khi đọc tác phẩm Tựa thinh không. Chị đánh giá cao sự hy sinh của nhân vật người mẹ, đồng cảm với những kiệt quệ, mệt mỏi có thật của hai mẹ con trong truyện và tâm đắc với cách thức thể hiện của tác phẩm: đó chính là những tự sự rất giản dị, bình thường từ người mẹ Ada viết dành cho con gái Daria như một cách để lưu giữ những khoảnh khắc đời thường cảm động. Theo Sơn Ý, tác phẩm khiến ta chú ý và “trân trọng hơn những điều bình dị, ví dụ như hơi thở mỗi ngày”.

Bài ca về sự sống kiên cường

Gần 200 trang sách chan chứa tình mẫu tử, sức mạnh kiên cường của người mẹ và là một bài ca lay động về sự sống quý giá. Người đọc trải qua những cung bậc cảm xúc cùng hai mẹ con Ada – Daria: họ dịu dàng và cả giận dữ, họ chịu đựng những nỗi đau và cả niềm vui, sự ủi an. Sự chân thực trong tác phẩm là điều không bàn cãi. Và ai ai đọc cũng cảm nhận sâu lắng về sức mạnh lòng nhân cùng ý nghĩa cuộc sống.

Dù mang trọng bệnh, bà Ada d'Adamo vẫn hoàn thành bản thảo quyển sách này với nghị lực phi thường. “Phải kể về nỗi đau để giải thoát mình khỏi sự chế ngự của nó” - tác giả trích câu của Rita Charon ngay ở lời mở đầu sách. Cũng cảm động không kém là lời nhắn gửi cô con gái Daria: “Mong sao trái đất - cuộc sống trên trái đất này - sẽ thật nhẹ nhàng với con, mỗi ngày mẹ đều cầu mong như vậy. Và cùng với lời cầu nguyện sẽ là hành động, vì chỉ hy vọng thôi thì không đủ”.

Tác phẩm được chuyển sang tiếng Việt với sự hỗ trợ của Bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế Italia. Bà Alessandra Tognonato - Tổng Lãnh sự Ý tại TPHCM đến Đường Sách tham dự chương trình ra mắt sách Tựa thinh không và toạ đàm chủ đề Mẹ và con và tình yêu cuộc sống cho rằng những trang viết và câu chuyện nhân văn của Ada d'Adamo gây cảm xúc cho độc giả ở Ý bằng sự chân thành, khiến người đọc “chiêm nghiệm sâu sắc về sức mạnh tình thân cùng khả năng phi thường của con người”. Tổng Lãnh sự Ý mong rằng tác phẩm cũng sẽ được bạn đọc ở Việt Nam yêu thích.