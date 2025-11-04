Bán kết HyperCreative 2025: Sân chơi khẳng định bản lĩnh sáng tạo của Gen Z

(Ngày Nay) - Đêm Bán kết cuộc thi HyperCreative 2025 vừa diễn ra trong không khí sôi nổi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, quy tụ 10 đội thi xuất sắc nhất cùng những ý tưởng nội dung sáng tạo, phản ánh góc nhìn mới mẻ của Gen Z.
HyperCreative là cuộc thi sáng tạo nội dung đầu tiên tại miền Bắc, do CLB Kỹ năng Truyền thông C.S.C của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Cuộc thi hướng tới việc tạo ra sân chơi chuyên nghiệp dành cho các bạn trẻ yêu thích truyền thông và sáng tạo nội dung, giúp họ có cơ hội cọ xát, tiếp cận thực tế và giới thiệu ý tưởng của mình đến công chúng.

Với chủ đề năm nay là “Đổi màu bật sắc”, Trưởng Ban Tổ chức Phạm Quốc Anh chia sẻ: “Mình hy vọng các đội thi năm nay dám khai thác “màu gốc” sẵn có của mình, dám làm mới những điều quen thuộc để tạo nên một màu sắc mới - vừa là chính mình nhưng cũng thật khác biệt và bứt phá”.

Ông Phạm Quốc Anh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Ngôi sao Sáng tạo nội dung - HyperCreative 2025, phát biểu khai mạc chương trình.

Tại vòng Bán kết, các đội thi được chia cặp đối kháng, trình bày kế hoạch phát triển kênh sáng tạo và giới thiệu hai video theo yêu cầu. Các phần thi được đánh giá dựa trên tính sáng tạo, khả năng triển khai nội dung và mức độ tương tác với khán giả.

Thành viên Ban giám khảo – Nguyễn Trọng Nguyên, chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, nhận xét về đội Nem Chua: “Anh rất ấn tượng với hình tượng con cò - mascot của đội thi Nem Chua, đây là một điểm sáng trong chiến lược của các em, tuy nhiên anh thấy các bạn khai thác và tận dụng điểm mạnh này chưa thực sự hiệu quả. Anh mong sau ngày hôm nay, các em hãy đầu tư vào hơn vào các yếu tố dân gian, nhạc nền cũng như nội dung cốt lõi của video để “Cò biết điệu này” không chỉ là mascot đơn thuần mà thực sự trở thành một người bạn đồng hành, có thể dẫn dắt và chạm đến cảm xúc người xem hơn nữa”.

Đội thi Nem Chua

Một điểm đáng chú ý của đêm thi là “Luật Ẩn” – phần thi đặc biệt được công bố bất ngờ. Theo đó, các đội có số điểm thấp sẽ được Ban giám khảo và mentor bỏ phiếu kín để chọn ra đội duy nhất đi tiếp. Nhờ phần thể hiện nổi bật, đội Ba Bảy Bảy Ba đã giành quyền góp mặt trong danh sách sáu đội vào Chung kết.

Ở vòng thi phụ, hai đội The Powerpuff Girls và Nem Chua tiếp tục thử sức với đề bài đến từ nhà tài trợ kim cương của chương trình. Với phần trình bày khéo léo và khả năng lồng ghép quảng bá sáng tạo, The Powerpuff Girls đã giành tấm vé cuối cùng bước vào vòng Chung kết.

Bán kết HyperCreative 2025 khép lại với sáu đội chính thức tranh tài cho danh hiệu Ngôi sao sáng tạo nội dung. Cuộc thi không chỉ là nơi thể hiện ý tưởng, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ khẳng định tư duy sáng tạo và bản lĩnh của mình trong lĩnh vực truyền thông – nội dung số.

Hoàng Yến
