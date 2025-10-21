Bang Hessen (Đức) sẵn sàng hợp tác phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Sáng 21/10, tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học - Nghiên cứu và Nghệ thuật - Văn hóa bang Hessen, Cộng hòa liên bang Đức Timon Gremmels đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, hợp tác Việt Nam - Hessen là một hình mẫu về hợp tác giữa Việt Nam với các địa phương của Đức.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược tốt đẹp với Đức nói chung và hợp tác với bang Hessen nói riêng. Quan hệ Đối tác chiến lược hai nước thời gian qua phát triển tích cực và sâu rộng trên mọi lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học – công nghệ...

Phó Thủ tướng Thường trực chia sẻ về chuyến thăm làm việc tại bang Hessen vào tháng 3/2025 để tìm hiểu kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và tháng 10/2025 tham dự Hội nghị Liên minh các Trung tâm tài chính (WAIFC) tại Frankfurt. Phó Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác về xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế; đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm khi nhu cầu lao động về chăm sóc sức khỏe, y tế, nhân viên kỹ thuật từ Đức lớn và Việt Nam sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu này.

Phó Thủ tướng cũng cảm ơn Dàn nhạc giao hưởng bang Hessen vừa tổ chức đêm diễn thành công ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức.

Phó Thủ tướng Thường trực và Bộ trưởng Timon Gremmels đồng chia sẻ quan điểm trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức; nhấn mạnh, Đại học Việt Đức là một điểm sáng, là dự án quan trọng giữa 2 nước. Trước nhu cầu của Việt Nam về xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cộng hòa Liên bang Đức nói chung và bang Hessen nói riêng đã có sự hợp tác, hỗ trợ rất thiết thực. Trường Đại học Việt Đức đã đào tạo được 2 khóa về tài chính quốc tế và có kế hoạch tiếp tục đào tạo các khóa tiếp theo. Các học viên được đào tạo chất lượng tốt do được các giảng viên là các chuyên gia tài chính hàng đầu đến từ Đức, từ bang Hessen trực tiếp giảng dạy.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Timon Gremmels cho biết, bang Hessen luôn sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong thúc đẩy xây dựng và phát triển các trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực về đào tạo, tư vấn; quảng bá, giới thiệu, kêu gọi các nhà đầu tư Đức tới Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Bộ trưởng Timon Gremmels cũng cho hay, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức coi Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn, với nhiều cơ hội, tiềm năng và lợi thế hợp tác. Ông bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước này sang hợp tác làm ăn hiệu quả, lâu dài, vì lợi ích và sự phát triển chung của hai bên.