"Bảo đảm an toàn giao thông thực chất, không hô hào suông"

(Ngày Nay) - Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một “cuộc chiến,” cần triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục và thực chất với tinh thần trách nhiệm cao nhất từ Trung ương đến địa phương.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một “cuộc chiến,” cần triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục và thực chất với tinh thần trách nhiệm cao nhất từ Trung ương đến địa phương, từ mỗi cơ quan quản lý đến từng người dân, không hô hào suông.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý 1 năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp quý 2 năm 2025, chiều 16/5, tại Trụ sở Chính phủ.

Mục tiêu giảm mạnh số vụ tai nạn giao thông

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ mặc dù các tiêu chí về tai nạn giao thông có xu hướng giảm, tuy nhiên, con số thiệt hại về người vẫn ở mức “kinh khủng,” để lại tổn thất to lớn cho các gia đình và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn xã hội.

Cùng với đó, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt tại các đô thị lớn và ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông tiếp tục là những vấn đề nghiêm trọng, cần có giải pháp căn cơ, hiệu quả và lâu dài.

Phân tích thực tế và nguyên nhân, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến an toàn giao thông; đồng thời luật hóa trách nhiệm các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp vận tải và chính quyền địa phương.

Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng quy hoạch hạ tầng giao thông quốc gia; hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến hạ tầng giao thông, tín hiệu, điểm dừng đỗ, trạm sạc phục vụ chuyển đổi xanh; rà soát, thống nhất lại hệ thống tiêu chuẩn để khắc phục bất cập hiện nay.

Về xử lý “điểm đen” giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm, đặc biệt tại các giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao. “Phải hoàn thành việc xử lý các điểm đen ngay trong năm nay,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ Công an chủ trì công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý bất cập trong hạ tầng, hệ thống biển báo, điểm dừng đỗ xe tải gần khu dân cư và bãi trông giữ xe trái phép.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm ban hành và triển khai thực hiện tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện đang lưu hành nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình giáo dục ý thức tham gia giao thông cho học sinh các cấp; rà soát quy định liên quan đến việc học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, cần đảm bảo có đầy đủ kiến thức pháp luật và nhận thức về an toàn, tương đương người điều khiển xe máy thông thường.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Các địa phương, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung xử lý các “điểm đen” giao thông thuộc phạm vi quản lý; bố trí nguồn lực và đưa vào kế hoạch đầu tư công để xử lý triệt để; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe không phép, biển quảng cáo sai quy định, lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè, gây mất an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của văn hóa giao thông; cho rằng, việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cần trở thành thói quen, chuẩn mực đạo đức.

Các trường hợp vi phạm giao thông của cán bộ, đảng viên cần được đưa vào nội dung đánh giá, kiểm điểm cuối năm; đồng thời, công khai các vi phạm nghiêm trọng như uống rượu bia khi lái xe, điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ... để làm gương, răn đe.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thể hiện quyết tâm cao nhất, hành động khẩn trương và đồng bộ, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt, thực chất trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngay trong năm 2025.

"Mục tiêu là giảm mạnh số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương; xây dựng một hệ thống giao thông an toàn, hiện đại, bền vững cho người dân," Phó Thủ tướng nêu.

Số vi phạm về nồng độ cồn và tốc độ tiếp tục giảm

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành cho biết, quý 1 năm 2025 là giai đoạn đầu tiên triển khai các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Các bộ, ngành đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp trong Luật, văn bản dưới luật và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong quý 1 năm 2025, toàn quốc xảy ra 4.760 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.615 người, bị thương 3.186 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 1.833 vụ, giảm 215 người chết, giảm 2.003 người bị thương. Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí; số vi phạm về nồng độ cồn và tốc độ tiếp tục giảm...

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, chủ động giải quyết những vấn đề nóng, phức tạp theo 6 nhóm chuyên đề.

Kết quả, đã xử lý vi phạm trên 800 nghìn trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phạt hơn 1,7 tỷ đồng, tước gần 10 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ hơn 230 nghìn phương tiện các loại.

Bộ Xây dựng đã triển khai 3 nội dung thanh, kiểm tra liên quan đến công tác vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện 4.500 cuộc thanh, kiểm tra; quyết định xử phạt 1.400 vụ vi phạm, xử phạt trên 12,6 tỷ đồng.

Về kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông, quý 1 năm 2025, có 6 dự án được khởi công và 1 dự án được hoàn thành. Bộ Xây dựng đã phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2025 đối với hệ thống quốc lộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không; tổng rà soát, giải quyết bất cập của hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, cấp phép, bố trí các điểm dừng, đỗ, trông giữ xe... gây xung đột giao thông.

Bên cạnh đó, toàn quốc đăng ký mới 122.422 xe ôtô, 542.352 xe môtô; hiện có 286 cơ sở đăng kiểm đang hoạt động với 474 dây chuyền kiểm định.

Triển khai nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ ngày 1/3/2025, công an các địa phương đã tiếp nhận 119.845 hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe của người dân...

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan báo chí, địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông theo nhiều hình thức.

Sớm thí điểm mô hình xã/phường an toàn giao thông

Tại cuộc họp, đại diện các tỉnh, thành phố thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, phân tích một số nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông; chia sẻ giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; việc triển khai thực hiện các quy định mới; xử lý bất cập của hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông...

Phát biểu trực tuyến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường kiến nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho phép Thành phố được thí điểm mô hình xã/phường an toàn giao thông tại khoảng 10% tổng số xã/phường trên địa bàn; đồng thời sớm có văn bản hướng dẫn chi tiết về mô hình Ban An toàn giao thông để đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong công tác phối hợp.

Đồng quan điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung phát triển kết nối hạ tầng giao thông; tăng tỷ lệ vận tải công cộng; tổ chức, điều hành giao thông thông minh; đồng thời đề xuất phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành liên quan để xây dựng mô hình Thành phố an toàn giao thông, hướng tới phát triển giao thông văn minh, an toàn và thông minh.

Phân tích một số bất cập, hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm kiến nghị xây dựng khung pháp lý cho việc áp dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo nhằm giám sát, cảnh báo sớm và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đáng chú ý, Bộ Công an đang xây dựng Đề án quy hoạch hệ thống camera giám sát toàn quốc, kết nối tập trung về trung tâm chỉ huy của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát giải quyết bất cập của hệ thống biển báo, điểm dừng-đỗ xe, chú trọng an toàn giao thông đường thủy; tháo dỡ các biển quảng cáo lắp đặt sai quy định, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè đang diễn ra tràn lan trên nhiều tuyến đường...