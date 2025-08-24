Bão số 5 di chuyển nhanh, tăng cấp liên tục lên báo động đỏ

(Ngày Nay) - Sáng 24/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 5 đi rất nhanh, tăng cấp liên tục và hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, dự kiến cực đại có thể lên tới cấp 13, giật cấp 15 - 16 (mức cảnh báo đỏ).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 620km, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Dự báo đến 7 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 160km, cách Hà Tĩnh khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 5 sẽ đổ bộ đất liền khu vực miền Trung trong khoảng 10 - 14 giờ ngày 25/8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (mức cảnh báo đỏ) cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên biển, sáng 24/8, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15, sóng biển cao 5 - 7m, vùng gần tâm bão 7 - 9m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Tp. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 15; sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm 7 - 9m; biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24/8, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2 - 4m; biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7 - 9,

vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 - 150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Từ ngày 25 - 26/8, khu vực Thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TP Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.