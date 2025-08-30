Bão số 6 có gió giật cấp 11, dự báo suy yếu vào đêm nay

(Ngày Nay) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến 22h ngày 30/8, bão số 6 đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào đất liền Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng bão số 6, tại Bạch Long Vĩ gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô gió cấp 6-7, giật cấp 8; Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, nơi mưa rất to trên 170mm.

Hồi 10h ngày 30/8, tâm bão ở 17,9 độ vĩ Bắc-107,5 độ kinh Đông (biển Hà Tĩnh-Quảng Trị), cách Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông. Gió mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10-11, di chuyển Tây Tây Bắc 20-25 km/h.

Bão số 6 có gió mạnh cấp 8, giật 10-11, có thể gây gãy đổ cây cối, tốc mái, nguy hiểm với tàu thuyền, lồng bè. Biển động rất mạnh.

Dự báo đến 22h ngày 30/8, bão đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào đất liền Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí 18,1 độ vĩ Bắc-105,3 độ kinh Đông (biên giới Việt Nam-Lào). Gió cấp 6, giật 8.

Vào 10h ngày 31/8, bão tiếp tục đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào Trung Lào, suy yếu thành vùng áp thấp (< cấp 6). Vùng nguy hiểm từ 16,5 độ-20 độ vĩ Bắc, phía Tây 110 độ kinh Đông.