Bảo tàng Vũ Dân Tân mở cửa với công chúng

(Ngày Nay) - Bảo tàng Vũ Dân Tân đã chính thức mở cửa tại Hà Nội, đánh dấu sự hiện diện của một không gian nghiên cứu và trưng bày dành riêng cho một trong những gương mặt tiên phong của nghệ thuật đương đại Việt Nam. Sự kiện ra mắt thu hút hàng trăm lượt khách tham quan, với điểm nhấn là triển lãm khai trương do giám tuyển Iola Lenzi thực hiện.

Không gian bảo tàng được thiết kế bởi kiến trúc sư Hoàng Lê, mang mục tiêu bảo tồn, tư liệu hóa và giới thiệu di sản sáng tác của nghệ sĩ Vũ Dân Tân, người sinh năm 1946 và mất năm 2009. Đây cũng là nơi công chúng có thể tiếp cận một cách đầy đủ hơn những tác phẩm từng bị khuất lấp trong kho lưu trữ và chưa từng xuất hiện trước đông đảo khán giả.

Phát biểu tại buổi lễ, giám tuyển Iola Lenzi cho biết bảo tàng lưu giữ nhiều loại hình sáng tác của Vũ Dân Tân gồm sắp đặt, điêu khắc, hội họa, bản vẽ, bản in, cùng sách nghệ thuật, bản thảo nhạc phổ và tác phẩm văn học do ông sáng tác hoặc biên soạn. Những tư liệu này được mở cho bạn đọc trong và ngoài nước, mở rộng khả năng tìm hiểu về một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhưng hành trình sáng tác lại chưa từng được tổng hòa trong một không gian chuyên biệt.

Bà Iola Lenzi cho biết thêm bảo tàng sẽ từng bước hình thành hệ thống hoạt động phong phú, từ triển lãm, workshop, mở xưởng cho tới các chương trình giáo dục dành cho nhiều nhóm công chúng. Hình thức đa dạng gồm tour tham quan, thảo luận, bài giảng, hội thảo chuyên đề và các cuộc đối thoại nhằm thúc đẩy tri thức và nghiên cứu về nghệ thuật.

Ngay trong ngày khai trương, triển lãm giới thiệu nhiều nhóm tác phẩm của Vũ Dân Tân, như Cadillac Icarus, Money và Suitcases of a Pilgrim. Đây là những lát cắt tiêu biểu cho thực hành nghệ thuật kéo dài nhiều thập kỷ của ông, giúp công chúng tiếp cận cách ông quan sát, suy tư và phản hồi lại thời đại.

Theo giới chuyên môn, Vũ Dân Tân là người sáng tạo có tư duy độc lập, sắc sảo và không tách rời đời sống xã hội. Ông nhìn nghệ thuật như một công việc cộng đồng, một phương thức suy nghiệm về văn hóa và sự đổi thay của bối cảnh Việt Nam cũng như thế giới. Từ đầu thập niên 1970, ông đã thử nghiệm đa phương tiện.

Bước sang thập niên 1990, ông phát triển loạt tác phẩm đồ họa, vật phẩm chiếm dụng trong sinh hoạt hằng ngày, sử dụng bao bì cũ, photocopy và nhiều vật liệu phi truyền thống. Các bộ tác phẩm Tiền giai đoạn 1992 đến 2003 và Vali hành hương giai đoạn 1995 đến 2009 theo đuổi tuyến nội dung mang tính khái niệm, đặt câu hỏi về xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Một dấu ấn đáng kể khác là tác phẩm sắp đặt trình diễn RienCarNation giai đoạn 1999 đến 2000, khi ông lái chiếc Cadillac vàng tên Cadillac Icarus dọc nhiều tuyến phố Hà Nội, tạo nên một hình ảnh thị giác mạnh mẽ về sự xuất hiện của nghệ thuật trong đời sống đô thị.

Năm 1990, cùng vợ là Natalia Kraevskaia, ông thành lập Salon Natasha, phòng tranh tư nhân đầu tiên tại Hà Nội và là không gian triển lãm công cộng độc lập duy nhất tại Việt Nam thời điểm đó. Đây là cái nôi nuôi dưỡng thế hệ nghệ sĩ đương đại đầu tiên như Trương Tân, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Quang Huy, đồng thời đưa các thử nghiệm nghệ thuật không thương mại đến gần hơn với công chúng.

Một số hình ảnh ghi nhận tại triển lãm do nhiếp ảnh gia Hoàng Nguyễn thực hiện:

Triển lãm khai trương của Bảo tàng Vũ Dân Tân sẽ kéo dài từ ngày 10/12/2025 đến ngày 5/4/2026 tại địa chỉ 443 Ngọc Thụy, Hà Nội.