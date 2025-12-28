Bông Lúa Vàng 2025 về An Giang

(Ngày Nay) - Chiều 27/12, vòng chung kết xếp hạng giải thưởng Bông Lúa Vàng 2025 đã diễn ra tại TP.HCM với sự tranh tài của 6 giọng ca xuất sắc nhất mùa giải.
Trao giải thưởng Bông Lúa Vàng 2025 - Ảnh: Minh Khang

Đây là năm giải thưởng Bông Lúa Vàng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH), Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương (BTV) và Đài Phát thanh - Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu cùng hội tụ về một mái nhà chung Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM (HTV).

Giám đốc HTV Cao Anh Minh khẳng định, trách nhiệm đối với việc bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống lại càng trở nên rõ nét và sâu sắc hơn trong bối cảnh mới.

Việc Huỳnh Kim Tho chỉ là á quân làm nhiều người bất ngờ vì phần thi của cô khá nổi bật - Ảnh: Minh Khang

“Chung kết xếp hạng Bông Lúa Vàng 2025 hôm nay không chỉ là một buổi tranh tài, mà là một lễ tôn vinh cho cả một hành trình nỗ lực bền bỉ. 6 gương mặt xuất sắc trên sân khấu là đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ mang trong mình trách nhiệm “giữ hồn” và “truyền lửa” cho nghệ thuật cải lương nước nhà” – ông Cao Anh Minh nhận định.

Mùa giải năm nay ghi nhận lần đầu tiên cuộc thi mở điểm sơ tuyển tại Kiên Giang (cũ) cũng như thu hút hơn 500 thí sinh trên toàn quốc thử giọng ở vòng Gieo hạt. Sau đó, cuộc thi đã lần lượt chọn lọc ra 80 thí sinh vào vòng Mạ non, 18 thí sinh vào vòng Trổ đòng, 12 thí sinh đến vòng Lúa Vàng và cuối cùng là 6 giọng ca tranh tài ở vòng chung kết xếp hạng.

Thí sinh Trần Văn Vàng cũng gây bất ngờ khi đoạt cả 2 giải thưởng do khán giả bình chọn - Ảnh: Minh Khang

Kết quả, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Toán (sinh năm 1988, đến từ An Giang) với phần thể hiện đầy nỗ lực vai Lý Chiêu Hoàng, trích đoạn Độc thoại đêm (tác giả Lê Duy Hạnh) đã trở thành Quán quân Bông Lúa Vàng 2025.

Về nhì là Huỳnh Kim Tho (sinh năm 1990, An giang) với vai Nguyễn Thị Anh, trích đoạn Biến loạn vương triều (tác giả Ngô Quốc Khánh). Với chất giọng mạnh mẽ từng gây ấn tượng tại cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2025 vừa qua, việc Kim Tho “hụt” Bông Lúa Vàng làm nhiều người tiếc nuối.

Đứng thứ ba là Lâm Chí Ngoán – một bác sĩ vật lý trị liệu – với vai Cao Văn Lầu, tiết mục Dạ cổ hoài lang (tác giả Lâm Dũng).

Ban tổ chức còn trao 3 giải Khuyến khích cho: Nguyễn Thị Tuyết (Đồng Tháp), Lê Anh Nam (Đồng Nai) và Trần Văn Vàng (Cà Mau).

Nguyễn Thị Hồng Toán đạt quán quân Bông Lúa Vàng 2025 với vai Lý Chiêu Hoàng

Với vai Trần Hùng, trích đoạn Tìm lại cuộc đời (tác giả Huy Lam - Hoàng Khâm - Điêu Huyền), Trần Văn Vàng cũng đoạt 2 giải thưởng phụ là giải “Phong cách ấn tượng” và “Thí sinh được yêu thích nhất” đều do khán giả bình chọn.

Minh Khang
