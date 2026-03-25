Bất động sản Vân Đồn đón sóng đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

(Ngày Nay) - Thông tin tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh chuẩn bị khởi công khiến bất động sản khu vực Đông Bắc như Hạ Long, Vân Đồn dậy sóng. Nhiều nhà đầu tư đã nhanh chân khảo sát các dự án tiềm năng tại đặc khu thế hệ mới để đầu tư đón sóng tương lai “ăn sáng Hà Nội, ăn trưa Hạ Long, chiều ngắm biển Vân Đồn”.

Hạ tầng mở lối

23 phút cho một hành trình đi “như bay trên không trung” để từ Hà Nội về tới Hạ Long sẽ thành hiện thực khi ngày 12/04/2026 tới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ khởi công Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính liên vùng, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có quy mô đầu tư gồm tuyến đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa. Tổng chiều dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h. Dự án có điểm đầu tại ga Cổ Loa (Hà Nội), điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu.

Toàn tuyến bố trí 5 ga, gồm các ga: Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử, Hạ Long Xanh; 1 Depot tại ga Hạ Long Xanh, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 147.370 tỷ đồng, không bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước bảo đảm. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống Quảng Ninh còn khoảng 23 phút.

Hoàn thành hệ thống đường sắt, Quảng Ninh sẽ sở hữu đa dạng loại hình giao thông kết nối hầu khắp các khu vực trong tỉnh. Điều này, không chỉ tạo động lực quan trọng thúc đẩy hình thành các đô thị vệ tinh, trung tâm logistics mà còn hình thành các cực tăng trưởng mới, mở ra trục kết nối chiến lược góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững cho toàn bộ vùng Đông Bắc.

Vân Đồn, đặc khu thế hệ mới, cực tăng trưởng chiến lược của vùng Đông Bắc là một trong những đô thị vệ tinh được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đã được phê duyệt, Quảng Ninh sẽ triển khai tuyến đường sắt đô thị Hạ Long – Cẩm Phả – Vân Đồn. Bênh cạnh đó, tuyến đường sắt cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái (dài 187 km) kết nối với Trung Quốc cũng đang được gấp rút nghiên cứu. Cùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sắp khởi công, tuyến đường bộ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái hiện hữu và các tuyến đường sắt trong tương lai sẽ biến Vân Đồn thành điểm trung chuyển liên vận quốc tế trên cả 4 phương thức: hàng không, đường bộ, đường thủy và đường sắt.

Giấc mơ “ăn sáng Hà Nội, ăn trưa Hạ Long, chiều ngắm biển Vân Đồn” đã sắp thành hiện thực nhờ “cung đường 1 tiếng” kết nối thủ đô với hai vịnh di sản. Cùng với cơ chế đặc khu thế hệ mới đang được kiến tạo, tuyến đường sắt cao tốc sẽ là đòn bẩy siêu kết nối, kích hoạt tiềm năng khai thác du lịch ngắn ngày, bất động sản nghỉ dưỡng và dịch vụ thương mại ở Vân Đồn được dự báo sẽ bứt tốc mạnh trước, trong và sau khi tuyến đường sắt tốc độ cao hình thành.

Bất động sản dòng tiền sẽ cất cánh!

Nhiệt độ ở Vân Đồn luôn thấp ở mức trung bình của tỉnh Quảng Ninh khoảng 1 độ C cùng vẻ đẹp bình yên của bãi biển hoang sơ với hơn 600 đảo đá lớn nhỏ trải rộng trên làn nước xanh ngọc, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tiềm năng du lịch của Vân Đồn vẫn chưa được khai thác đúng, sản phẩm du lịch chưa đa dạng và chưa níu giữ được du khách ở lại dài ngày do thiếu vắng các cơ sở lưu trú cao cấp và các khu vui chơi giải trí xứng tầm.

Thực trạng này đang dần được cải thiện khi tới đây, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland đầu tư đi vào hoạt động (dự kiến từ 30/4/2026), giải cơn khát về nguồn cung phòng lưu trú cao cấp tại Vân Đồn.

Được xây dựng trên diện tích 2,6 ha với tổng vốn đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng, Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn gồm 5 tòa tháp cao 28-34 tầng và 1 tòa trung tâm hội nghị quốc tế cao 4 tầng, mang phong cách kiến trúc tân cổ điển, mô phỏng những "cánh buồm thịnh vượng" đang vươn ra biển cả. Dự án được thiết kế bởi các đơn vị uy tín như Nagecco, HBA, West Green Design, MDL..., thi công - giám sát bởi Delta, Unicons, Sing Nam, Artelia,… được quản lý, vận hành bởi Centara Hotels & Resorts - một trong những thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu của Thái Lan, đảm bảo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn cung cấp 2.274 căn hộ du lịch và phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, cùng các tiện ích đồng bộ khép kín từ trung tâm thương mại, mua sắm, nhà hàng ẩm thực, khu vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, hội họp đến các câu lạc bộ chuyên đề. Trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa 1.500 chỗ ngồi được trang bị âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn cao cấp, là nơi chuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, mở ra cơ hội thu hút dòng khách chất lượng cao, hình thành trung tâm M.I.C.E - nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn.

Đặc biệt, nhằm xóa những khoảng trắng về dịch vụ du lịch, giải trí chất lượng cao tại Vân Đồn, đáp ứng nhu cầu của lượng lớn khách du lịch quốc tế từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc mà Crystal Holidays đã ký với các đối tác phát triển thị trường nước ngoài, Tập đoàn Everland đã đầu tư vào các dịch vụ du lịch, đưa vào khai thác đội tàu du lịch ngày và tàu ngủ đêm đưa đón khách tham quan rừng – vịnh – đảo, tham gia các tour tuyến hải trình như "The Beauty of Van Don" từ Bến cảng Ao Tiên đến các đảo Phất Cờ, Tây Hoi, Bản Sen,... tạo nên những sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn tại vịnh Bái Tử Long.

Hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng đồng bộ, từ cơ sở lưu trú, lữ hành, vận tải đến cung ứng của Crystal Holidays Harbour Vân Đồn tạo ra chuỗi giá trị khép kín, gia tăng trải nghiệm cho du khách và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đồng thời giúp khai thác tối đa hiệu suất phòng tại Tổ hợp này, đem đến dòng tiền ổn định, an toàn cho nhà đầu tư.

Được biết, tại Vân Đồn hiện chỉ duy nhất dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn có sản phẩm căn hộ cao cấp view trực diện vịnh và biển. Đây là những sản phẩm đắt giá, vừa đem tới giá trị sở hữu độc bản cho chủ sở hữu vừa là bảo chứng vàng đảm bảo khai thác dòng tiền sinh lời cao, ổn định, bền vững.

“Khi từ Hà Nội xuống Hạ Long chỉ 23 phút, du khách thêm 20 phút nữa có thể tới Vân Đồn thì nơi đây thực sự sẽ là điểm bùng nổ về lượng khách du lịch cũng như là điểm đến vô cùng thích hợp để phát triển nền kinh tế bạc, đáp ứng 17 triệu nhu cầu người cao tuổi đang hiện hữu”, bà Trần Nguyệt Nga, đại diện chủ đầu tư, chia sẻ.

Đáng chú ý, mặc dù tiềm năng khai thác vận hành rất tốt, chuẩn mực cho dòng sản phẩm bất động sản dòng tiền song giá căn hộ tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn chủ đầu tư đang để ở mức rất hấp dẫn, vẫn đang ở "vùng chân sóng", biên độ tăng giá còn cao, nhất là khi tới đây thị trường được hấp thụ chính sách đột phá từ cơ chế riêng dành cho đặc khu kinh tế thế hệ mới và hưởng lợi trực tiếp từ các cú hích hạ tầng nhiều tỷ đô.

Đây thực sự là cơ hội vàng đáng giá cho những nhà đầu tư có tầm nhìn vượt trội, nhất là các nhà đầu tư cá nhân, vốn đầu tư nhỏ nhưng mong đợi có dòng tiền thụ động an toàn, ổn định, cao hơn lãi suất ngân hàng và không bị ảnh hưởng bởi những biến động khó lường từ nền kinh tế hội nhập.