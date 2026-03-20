Bất ngờ “soán ngôi” trên các bảng tìm kiếm: Điều gì khiến thị trường địa phương giàu nhất miền Trung bất ngờ “nổi sóng”?

(Ngày Nay) - Hai phiên livestream đầu tiên vào ngày 17/3 và 19/3, Vinhomes Hải Vân Bay ghi nhận tới hàng nghìn booking được chốt trực tiếp, tạo nên “cơn địa chấn” lan rộng khắp trong Nam ngoài Bắc. Ngay lập tức, Đà Nẵng “soán ngôi” trên các bảng tìm kiếm, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của thành phố đáng sống nhất Việt Nam với một tâm điểm mới nằm ở khu Tây Bắc.

“Tâm chấn” Hải Vân Bay: Dòng tiền hội tụ về quỹ đất ven vịnh cuối cùng

Hàng nghìn booking được ghi nhận chỉ trong hai phiên livestream, tạo hiệu ứng tương đương một đợt mở bán quy mô lớn. Con số đủ để thị trường gọi tên Hải Vân Bay như một “tâm chấn” mới. Từ Đà Nẵng, sự quan tâm nhanh chóng lan rộng, kéo theo lượng tìm kiếm và thảo luận tăng vọt trên nhiều nền tảng, phản ánh nhu cầu thực đối với dòng sản phẩm mang tính độc bản.

Giá trị của Vinhomes Hải Vân Bay trước hết nằm ở vị trí không thể nhân bản. Tọa lạc dưới chân “thiên hạ đệ nhất hùng quan” - tâm điểm của vành đai di sản, du lịch kết nối Huế và Đà Nẵng, dự án sở hữu địa thế vô song với “ngũ tầng kỳ quan” núi - rừng - đèo - vịnh - biển cùng hội tụ.

Trên nền tảng đó, Vinhomes Hải Vân Bay được phát triển với quy mô hơn 512ha, được định vị như biểu tượng đô thị nghỉ dưỡng mới của miền Trung. Không gian sống ven vịnh được kết hợp với hệ sinh thái tiện ích quy mô và cảnh quan thiên nhiên nguyên bản, tạo nên một chuẩn sống hoàn toàn khác biệt so với các khu đô thị ven biển truyền thống.

Dự án đồng thời sở hữu lợi thế kết nối đa tầng hiếm có. Bao quanh Hải Vân Bay là hệ thống hạ tầng chiến lược, gồm cảng nước sâu Liên Chiểu, cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân, tuyến ven biển kết nối trực tiếp khu vực, sân bay quốc tế Đà Nẵng. Bên cạnh đó là đường sắt tốc độ cao - được xem là “cú hích thế kỷ” với quy mô đầu tư lớn nhất lịch sử Việt Nam, khoảng 67 tỷ USD, dự kiến khởi công năm 2026.

Sự hội tụ của đầy đủ các loại hình giao thông từ đường bộ, đường thủy, đường sắt đến hàng không giúp Hải Vân Bay không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn trở thành mắt xích quan trọng trên trục kết nối di sản - du lịch - logistics của toàn miền Trung.

Quan trọng hơn, Vinhomes Hải Vân Bay xuất hiện đúng thời điểm thị trường bước vào chu kỳ mới, dòng tiền bắt đầu quay trở lại nhưng mặt bằng giá chưa thiết lập ở mức cao. “Độ trễ” này mở ra cơ hội rõ rệt cho nhà đầu tư đón đầu biên độ tăng trưởng. Đơn cử, tại khu Bạch Vân, mức giá khởi điểm từ 5,2 tỷ đồng cho sản phẩm liền kề 63m² được đánh giá là cạnh tranh trong bối cảnh quỹ đất ven vịnh sở hữu lâu dài ngày càng khan hiếm.

Cùng với đó, yếu tố tiến độ đang trở thành bảo chứng quan trọng củng cố niềm tin thị trường. Khởi công từ tháng 6/2025, Vinhomes Hải Vân Bay đang được triển khai với tốc độ khẩn trương, đặt mục tiêu kết thúc xây dựng các hạng mục trọng điểm, như VinWonders Hải Vân, khu khách sạn, các tòa căn hộ cùng hàng trăm căn thấp tầng hoàn thiện nội thất vào tháng 11/2027.

Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng tham gia ở giai đoạn hiện tại chỉ sau khoảng 1,5-2 năm đã có thể nhận bàn giao và khai thác, trong khi vẫn nằm trong thời gian được hỗ trợ tài chính. Nhờ đó, chu kỳ chờ đợi được rút ngắn, dòng tiền khai thác và giá trị tăng trưởng sẽ được ghi nhận sớm.

“Vinhomes Hải Vân Bay là ‘hàng độc bản - giá tốt’. Vì thế, thị trường đang phản ứng rất nhanh, và mỗi phiên livestream đang dần trở thành điểm hẹn giao dịch thực sự”, ông Lê Bảo Việt, PGĐ dự án tại Hà Nội thuộc Home Plus, cho biết.

Tây Bắc Đà Nẵng - Từ “vùng trũng” đến cực tăng trưởng mới

Nếu Hải Vân Bay là nơi kích hoạt dòng chảy thị trường, thì Tây Bắc Đà Nẵng chính là vùng tích tụ năng lượng cho sự bứt phá.

Khác với khu Đông đã phát triển mạnh suốt hơn một thập kỷ, Tây Bắc vẫn mang dáng dấp của một vùng đất chưa được đánh thức. Vịnh biển dưới chân đèo Hải Vân là vịnh biển hoang sơ cuối cùng của Đà Nẵng. Khi phần lớn quỹ đất ven biển đẹp đã được khai thác, những khu vực còn giữ được trạng thái nguyên bản không chỉ mang giá trị khan hiếm, mà còn là “di sản tự nhiên” của đô thị. Chính yếu tố này khiến Tây Bắc nhanh chóng trở thành tâm điểm mới của thị trường, hội tụ đủ điều kiện để bứt phá trong chu kỳ tiếp theo.

Quan trọng hơn, khu Tây Bắc đang hội tụ loạt động lực kinh tế và hạ tầng mang tính nền tảng để trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố: Trung tâm tài chính quốc tế vận hành từ 2026, Khu thương mại tự do (FTZ) đã được phê duyệt triển khai, hệ sinh thái logistics gắn với cảng nước sâu Liên Chiểu 1,8 tỷ USD, cùng sự phục hồi của du lịch, hàng không và công nghệ. Song song là hành lang di sản - du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An ngày càng hoàn thiện, tạo nên trục phát triển liên vùng hiếm có.

Tổ hợp động lực này không chỉ mở rộng không gian kinh tế mà còn kéo theo dòng vốn, dòng khách và dòng cư dân tinh hoa dịch chuyển về khu vực, từ đó hình thành nhu cầu bất động sản đa lớp từ lưu trú, thương mại đến ở thực, đồng thời tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Vinhomes Hải Vân Bay không chỉ đón đầu xu hướng, mà còn đóng vai trò kích hoạt, biến tiềm năng thành hiện thực, đồng thời đẩy nhanh quá trình hình thành một cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Đà Nẵng.