Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Iran

(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh cấm vận, chủ yếu trong lĩnh vực dầu mỏ và tài chính. Đây là một phần trong chiến dịch "Economic Fury" thuộc chiến lược gây áp lực tối đa của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết các mạng lưới bị trừng phạt đã sử dụng công ty bình phong, chuyển tải hàng hóa giữa các tàu và nhiều phương thức che giấu khác nhằm xuất khẩu dầu và tạo nguồn thu cho Tehran. Danh sách trừng phạt bao gồm nhiều công dân Iran - phần lớn có liên hệ với các công ty thương mại tại Tehran và nhiều khu vực khác ở Iran.

Về phía doanh nghiệp, các công ty bị đưa vào danh sách gồm AkU Tejarat Ravizh Kish, Farab Soroush Afagh Qeshm, Karmaniya Tejarat Asar Kish, Khavar Tejarat Arka Kish, Naghsh Simorgh Sahand LLC, Rahbar Tejari Setareh Taban Kish, Tejarat Sarir Afrooz Kish. Ngoài ra, một số công ty có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) và Anh cũng bị liệt vào danh sách, gồm Fratello Carbone Trading Limited, Gasolix International Corporation Limited, Globenture Limited và Nooseb Trade Limited.

Theo quy định hiện hành, các cá nhân và tổ chức Mỹ bị cấm giao dịch với những đối tượng trong danh sách trên. Các công ty nước ngoài cũng có thể đối mặt với lệnh trừng phạt nếu tiếp tục hợp tác với các thực thể này.

Liên quan đến nỗ lực đàm phán, kênh CNN ngày 28/4 dẫn các nguồn thạo tin với tiến trình trung gian cho biết Iran được cho là sẽ sớm chuyển tới bên trung gian Pakistan một đề xuất sửa đổi nhằm chấm dứt xung đột trong vài ngày tới, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu bác bỏ đề xuất trước đó của Tehran.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, đề xuất ban đầu của Tehran không được Washington chấp nhận do tìm cách trì hoãn việc xử lý vấn đề chương trình hạt nhân - nội dung mà phía Mỹ coi là trọng tâm trong bất kỳ thỏa thuận nào. Các nguồn tin còn cho biết quá trình xây dựng đề xuất mới có thể kéo dài hơn dự kiến, do gặp khó khăn trong liên lạc với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamene.

Động thái này cho thấy kênh trung gian Pakistan vẫn tiếp tục được duy trì, dù tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện đang rơi vào trạng thái đình trệ. Giới phân tích nhận định khả năng đạt đột phá trong ngắn hạn vẫn thấp, khi bất đồng giữa hai bên còn sâu sắc, đặc biệt liên quan đến vấn đề hạt nhân, kiểm soát eo biển Hormuz và các điều kiện chấm dứt xung đột.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
"Bi, đừng sợ!" trở lại DANAFF sau 16 năm công chiếu
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
Bệnh viện Đa khoa Gia Lai có hạn chế nhà thầu?
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.
UAE khẳng định quyết định rời OPEC hoàn toàn mang tính chính sách
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết quyết định về việc rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là "hoàn toàn mang tính chính sách" nhằm chuẩn bị cho tương lai của đất nước.