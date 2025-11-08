Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025

(Ngày Nay) - Vietjet vừa được Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, vinh danh trong Top các hãng hàng không có giá trị thương hiệu lớn nhất Đông Nam Á và là thương hiệu hàng không giá trị nhất Việt Nam năm 2025.
Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025

Cụ thể, Vietjet nằm trong top 6 thương hiệu hàng không giá trị nhất ASEAN, sánh vai cùng các hãng lớn trong khu vực như Singapore Airlines, Thai Airways, Malaysia Airlines,… Hãng được ghi nhận nhờ độ nhận diện thương hiệu nổi bật và uy tín quốc tế ngày càng gia tăng trên bản đồ hàng không thế giới.

Vietjet liên tục mở rộng mạng bay, đầu tư đội tàu bay hiện đại, và đa dạng hóa dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm bay tiện nghi, thân thiện và linh hoạt cho hành khách. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Vietjet đạt doanh thu 52.328 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 6.724 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.987 tỷ, tăng 28% so với cùng kỳ 2024. Giá trị công ty không ngừng tăng trưởng. Tính đến ngày 07/11/2025, vốn hoá của hãng ghi nhận ở mức 105,3 nghìn tỷ đồng (tương đương bốn tỷ USD). Hãng hiện khai thác 130 tàu bay trên hơn 170 đường bay và luỹ kế đã vận chuyển hơn 250 triệu lượt hành khách. Bên cạnh kết quả kinh doanh nổi bật, Vietjet cũng đang phát triển theo mô hình Tập đoàn hàng không toàn cầu, bao gồm hàng trăm đơn đặt hàng tàu bay mới, mở rộng mạng bay xuyên lục địa và áp dụng nhiều giải pháp hàng không bền vững, hướng tới mục tiêu “Fly Green”.

Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025 ảnh 1

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó Tổng giám đốc tài chính, Thành viên HĐQT Vietjet, chia sẻ: “Giá trị công ty không ngừng tăng trưởng thể hiện niềm tin mạnh mẽ của khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế dành cho hãng. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những dịch vụ bay tiện nghi, đa dạng với chi phí tiết kiệm nhất, đồng thời gia tăng giá trị và vị thế của Việt Nam trong chuỗi hàng không toàn cầu.”

Trước đó, Vietjet cũng được vinh danh là “Doanh nghiệp xuất sắc nhất ngành du lịch Đông Nam Á” tại Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2025, cùng nhiều giải thưởng quốc tế uy tín từ Skytrax, AirlineRatings, World Travel Awards.

Vietjet thuộc nhóm thương hiệu hàng không lớn nhất ASEAN 2025 ảnh 2

Brand Finance, tổ chức định giá thương hiệu và tư vấn tài chính hàng đầu thế giới, được thành lập năm 1996, có trụ sở tại London, Vương quốc Anh, và hoạt động tại hơn 25 quốc gia. Mỗi năm, Brand Finance thực hiện hơn 6.000 báo cáo định giá thương hiệu trên toàn cầu. Các bảng xếp hạng của tổ chức này được xây dựng dựa trên chuẩn mực và phương pháp quốc tế, đánh giá thương hiệu thông qua sức mạnh tài chính, mức độ ảnh hưởng, đầu tư marketing cùng nhiều yếu tố uy tín khác, nhằm phản ánh tầm vóc, sức cạnh tranh và giá trị thực của thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

