Bế mạc Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8

(Ngày Nay) - Với tinh thần làm việc khẩn trương, sôi nổi, nghiêm túc, trách nhiệm cao, sáng 1/10 Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, Quốc hội khóa XV đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh: Qua 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, Quốc hội khóa XV đã cho ý kiến góp ý vào 21 Luật, chia thành 4 nhóm lĩnh vực; đã có 41 lượt đại biểu phát biểu thảo luận.

Các ý kiến phát biểu sâu sắc, rõ ràng, chi tiết, được các cơ quan của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và tiếp thu. “Đây cũng là cách làm mới, trong điều kiện kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV phải thông qua rất nhiều Luật (khoảng gần 50 Luật) và đều thông qua trong một kỳ họp với tinh thần làm trọn nhiệm vụ, không để lại những công việc dở dang cho Quốc hội khóa XVI như tinh thần phấn đấu của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã đề ra”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Tại Hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đều nhất trí cao về việc thảo luận theo nhóm vấn đề, và do sự phối hợp chuẩn bị tốt nên nhiều ý kiến tham gia góp ý rất trọng tâm. Qua ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội và ý kiến tiếp thu, giải trình của đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra đều đánh giá cao, ghi nhận và sẽ tiếp thu tối đa ý kiến các vị đại biểu Quốc hội để sớm hoàn chỉnh các dự án luật, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo 21 luật này tiếp tục hoàn chỉnh để hoàn thiện trước ngày 10/10 để gửi hồ sơ các dự án luật tới các đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu trước kỳ họp.