Bèo tấm - "Siêu thực phẩm" tiềm năng của tương lai

(Ngày Nay) - Từ món ăn dân dã ở Đông Nam Á đến "siêu thực phẩm" được châu Âu công nhận, bèo tấm đang nổi lên như một giải pháp tiềm năng cho an ninh lương thực và chế độ ăn uống bền vững.

Mặc dù còn khá mới mẻ ở phương Tây, bèo tấm từ lâu đã là một phần quen thuộc trong ẩm thực của nhiều nước châu Á. Giờ đây, sau nhiều năm nghiên cứu, loại thực vật thủy sinh nhỏ bé này đã được Liên minh châu Âu (EU) chính thức công nhận là rau tươi, mở đường cho sự xuất hiện của chúng trên bàn ăn của người châu Âu.

Bèo tấm không chỉ là một loại rau xanh thông thường. Chúng được coi là một "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng. Theo nghiên cứu từ Đại học Wageningen, Hà Lan, bèo tấm chứa hàm lượng protein cao, lên đến 45% khi phát triển trong điều kiện tối ưu. Chúng cũng giàu vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác.

Điểm đặc biệt là bèo tấm có tốc độ sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng. Chúng có thể tăng gấp đôi số lượng chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ. Điều này có nghĩa là năng suất trên mỗi hécta của bèo tấm vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác, bao gồm cả đậu nành, một loại cây họ đậu được trồng phổ biến trên toàn thế giới.

Với những ưu điểm vượt trội về dinh dưỡng và năng suất, bèo tấm được xem là giải pháp tiềm năng cho nhiều thách thức toàn cầu. Chúng có thể giúp giảm áp lực lên đất nông nghiệp, do có thể phát triển trong môi trường nước khép kín mà không cần đất. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh diện tích đất canh tác ngày càng thu hẹp do biến đổi khí hậu và đô thị hóa. Hơn nữa, việc trồng bèo tấm ít gây tác động đến môi trường hơn so với nhiều loại cây trồng khác. Chúng không đòi hỏi nhiều nước và có thể giúp giảm lượng khí thải carbon liên quan đến sản xuất lương thực.

Mặc dù tiềm năng rất lớn, nhưng việc đưa bèo tấm vào thị trường và làm cho chúng trở nên phổ biến vẫn còn nhiều thách thức. Các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp đang nỗ lực tìm cách chế biến, đóng gói và bảo quản bèo tấm để chúng có thể đến tay người tiêu dùng một cách thuận tiện và hấp dẫn.

Một trong những hướng đi tiềm năng là sử dụng bèo tấm trong các món ăn chế biến sẵn, như pesto, ravioli, hoặc kết hợp chúng với các nguyên liệu khác để tạo ra các sản phẩm ăn liền. Các nhà hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu bèo tấm đến với công chúng thông qua các món ăn sáng tạo và hấp dẫn.

Với những lợi ích vượt trội về dinh dưỡng, năng suất và tính bền vững, bèo tấm đang dần khẳng định vị thế của mình như một "siêu thực phẩm" tiềm năng của tương lai.