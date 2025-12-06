AI phổ cập, văn hóa Việt thăng hạng trong top tìm kiếm 2025

(Ngày Nay) - Sáng 5/12, Google công bố danh sách Year in Search 2025, ghi nhận hai xu hướng nổi bật tại Việt Nam dẫn đầu nhiều hạng mục tìm kiếm. Cụ thể, AI trở thành công cụ quen thuộc trong học tập, sáng tạo và đời sống trong khi phim ảnh, âm nhạc và các hoạt động mang bản sắc văn hóa - lịch sử Việt Nam.

Danh sách công bố bao gồm 10 chủ đề: “Xu hướng chung”, “Tạo ảnh”, “Phim ảnh (chung)”, “Phim ảnh Việt Nam”, “Concert”, “Bài hát”, “Tin tức”, “Cách làm”, “Là gì” và “Du lịch”.

Theo Google, năm 2025 ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong cách người Việt tiếp cận và sử dụng công nghệ AI. Xu hướng tìm kiếm chứng kiến sự chuyển dịch từ “AI là gì?” sang những truy vấn về tính năng và công dụng cụ thể của AI, điển hình như “Cách làm video bằng AI” hay “Tạo ảnh bằng AI”. Điều này cho thấy, AI dần trở thành công cụ quen thuộc, gắn liền với các nhu cầu trong sáng tạo, học tập và đời sống thường nhật của người dùng Việt.

Sự chuyển dịch này được thể hiện rõ trong chủ đề “Xu hướng chung”, khi các từ khóa như “Gemini”, “Pixverse AI” và “Phụ nữ trong các ngành STEM” cùng xuất hiện ở nhóm dẫn đầu. Xu hướng đó cũng được thể hiện rõ trong báo cáo e-Conomy SEA 2025 mới đây, theo đó Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng với AI, với 81% người dùng tương tác AI mỗi ngày và 83% tham gia hoạt động học tập và nâng cao kiến thức về AI.

Cụ thể hơn, người dùng chủ động tìm kiếm cách để ứng dụng AI trong tạo ảnh, với các từ khóa dẫn đầu như “Tạo ảnh Gemini”, “Tạo ảnh tuyết rơi”, “Tạo ảnh trung thu”, “Phục chế ảnh cũ”, “Tạo ảnh polaroid”, hay “Tạo ảnh hộp đồ chơi”.

Trong bối cảnh công nghệ định hình lại cách tiếp cận thông tin và giải trí, xu hướng tìm kiếm liên quan đến văn hoá lịch sử cũng nổi bật trong năm 2025. Có thể thấy, phim “Mưa đỏ” xuất hiện đồng thời trong ba bảng xếp hạng “Xu hướng chung”, “Phim ảnh (chung)” và “Phim Việt Nam”, phản ánh sức hút lớn của một tác phẩm khai thác chất liệu lịch sử và niềm tự hào dân tộc.

Nhiều phim Việt khác như “Nhà gia tiên”, “Đèn âm hồn”, “Địa đạo” và “Tử chiến trên không” cũng có lượt tìm kiếm cao, cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với các tác phẩm gần gũi với đời sống và văn hóa bản địa. Đồng thời, bảng xếp hạng “Phim ảnh (chung)” cũng ghi nhận lượt tìm kiếm lớn cho nhiều phim quốc tế tiêu biểu như “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt”, “Squid Game 2”, “Khom lưng” và “Nghịch ái”.

Đối với chủ đề “Concert”, những chương trình mang đậm dấu ấn lịch sử, truyền thống và tinh thần dân tộc như “V Concert”, “Tổ quốc trong tim” và “Việt Nam trong tôi” giữ vị trí dẫn đầu. Qua đó ghi nhận, khán giả không chỉ tìm đến các chương trình nghệ thuật như một hình thức để giải trí mà còn là không gian kết nối, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc theo cách riêng.

Trong chủ đề “Bài hát”, các ca khúc mang chất liệu văn hóa - lịch sử như “Bắc bling”, “Còn gì đẹp hơn” và “Nỗi đau giữa hòa bình” nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất. Kết quả này cho thấy những sáng tác gần gũi với đời sống tinh thần người Việt tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong thói quen thưởng thức âm nhạc. Các ca khúc mang hơi hướng hiện đại như “Mất kết nối”, “Gã săn cá”, “Một đời vì em” và “Tái sinh” cũng thu hút lượng tìm kiếm lớn, phản ánh sự đa dạng trong thị hiếu đại chúng.

Dữ liệu tìm kiếm năm 2025 cũng phản ánh sự cởi mở và chủ động của người Việt trong việc nắm bắt thông tin, xu hướng trên mạng xã hội. Ở chủ đề “Là gì”, các từ khóa dẫn đầu bao gồm “A80”, “8386”, “sít rịt”, “lowkey” hay “skip leg day”.

Ở chủ đề “Tin tức”, thông tin về thời tiết được tìm kiếm và cập nhật thường xuyên, với các dữ liệu liên quan tới bão Wipha, bão Kalmaegi, bão Kajiki, bão số 10 và bão số 11 nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất. Người dùng cũng theo dõi sát sao các vấn đề xã hội lớn như “sáp nhập tỉnh”, cùng các hiện tượng lan truyền trên mạng xã hội như “Brother hai restaurant” (Tiệm phở anh Hai) và sự kiện thể thao lớn như “FIFA Club World Cup”.

Trong năm 2025, chủ đề “Cách làm” cũng người dùng cũng quan tâm trong bối cảnh công nghệ đóng vai trò ngày càng lớn. Điều này thể hiện qua các từ khoá tìm kiếm pha “trà vải”, làm “siro mận”, “khúc bạch vải” đến làm “đèn trung thu”, hay “cách làm video AI”.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam chia sẻ: “Danh sách một năm tìm kiếm phiên bản 2025 thể hiện một sự chuyển dịch đầy cảm xúc. Người dùng Việt không chỉ dùng Google để tìm thông tin và học hỏi kiến thức mới, mà còn dùng để tìm về cội nguồn, để khẳng định bản sắc cá nhân và lòng tự hào dân tộc thông qua các lựa chọn giải trí và phong cách sống của mình”.

Ở chủ đề “Du lịch”, top 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất đều là các địa điểm trong nước, dẫn đầu là Đà Lạt, kế đến An Giang, Mũi Né, Đà Nẵng, Hạ Long, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Phú Quốc và Vũng Tàu. Xu hướng này cho thấy người Việt đang ưu tiên những chuyến đi gắn kết, gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa.