Biệt thự cổ ở số 1 Lý Thái Tổ đang bị đập bỏ do ai quản lý?

(Ngày Nay) -Sáng nay 17/11, nhiều nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến di sản kiến trúc ở TPHCM tỏ ra tiếc nuối khi những căn biệt thự cổ ở số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) đang bị đập bỏ.

Tại khu đất này từng tồn tại quần thể gồm 8 biệt thự cổ thuộc sở hữu của gia đình chú Hỏa - cũng là chủ nhân của khu nhà hiện đang làm Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và nhiều công trình kiến trúc khác. Theo thời gian, 1 căn đã hư hỏng, hiện nay chỉ còn 7 căn biệt thự và đang bị đập bỏ.

Sau năm 1975, địa chỉ này từng được dùng làm Nhà khách Chính phủ, có diện tích khoảng 44.312m², trong đó diện tích sàn sử dụng khoảng 7.101m², 7 căn biệt thự cổ trong khuôn viên đều đang bỏ trống.

Hiện nay, khu đất này đang được chỉnh trang để xây dựng công viên cây xanh, không gian công cộng và Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Ngày 29/10, Văn phòng UBND TPHCM đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đối với phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Sáng nay 17/11, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến có mặt tại địa chỉ trên. Ông cho biết căn biệt thự cổ này đang bị đập bỏ và bày tỏ sự tiếc nuối nếu những căn biệt thự cổ này không còn.

Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến, chia sẻ: “Tôi cho rằng làm công viên và tượng đài tưởng nhớ nạn nhân Covid 19 ở khu số 1 Lý Thái Tổ là cần thiết và phù hợp, thay vì làm nhà ở cao cấp! Tuy nhiên, không nên quan niệm công viên chỉ là nơi có cây xanh, hoa lá, ghế đá... Với khu số 1 Lý Thái Tổ, 7 tòa nhà biệt thự cổ nguyên là nhà khách đối ngoại và là những kiến trúc đẹp gần 100 năm tuổi rất cần được giữ lại làm các không gian văn hóa chuyên đề.

Trước nhất là nhà lưu niệm cuộc chiến chống Covid. Kế đến là lịch sử địa phương khu Ngã Bảy - Bàn Cờ (trong đó có góc lưu niệm gia đình chủ nhân xưa). Thêm nữa là thư viện, triển lãm mỹ thuật, nơi biểu diễn văn nghệ, ra mắt sách... Những hoạt động ấy không những hài hòa với khung cảnh thiên nhiên và tượng đài mà còn đóng góp thêm tiện nghi và giá trị sinh hoạt nhân văn cho các cộng đồng cư dân xa gần!”.

Trước sự quan tâm của dư luận về việc đập bỏ những biệt thự cổ ở khu đất số 1 Lý Thái Tổ, nguồn tin tại Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết: “Khu đất này và các tài sản trên đất tại đây, trước do Bộ Ngoại giao quản lý nên chưa được kiểm kê di tích và cũng chưa được xếp hạng di tích. Các biệt thự này, được Sở Quy hoạch và kiến trúc thống kê và quản lý. Do đó, việc giữ hay không giữ các biệt thự này, không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của khối Di sản Văn hóa”.