Bưu điện TPHCM cam kết giữ vững nguyên trạng kiến trúc gốc tòa nhà

(Ngày Nay) -Thông tin Ngày Nay mới nhận được, Bưu điện TPHCM vừa gửi tiếp công văn đến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM với mong muốn được hướng dẫn để công trình “Tòa nhà Bưu điện TPHCM” nhanh chóng được xếp hạng di tích.
Tòa nhà Bưu điện TPHCM
Trước đó vào ngày 13/10, Bưu điện TPHCM đã gửi công văn đến Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM về việc đồng thuận chủ trương xếp hạng di tích đối với tòa nhà Bưu điện TPHCM,

Trong công văn ngày 4/11, Bưu điện TPHCM gửi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nêu rõ: “Bưu điện TPHCM nhận thức sâu sắc giá trị đặc biệt của “Tòa nhà Bưu điện TPHCM” – không chỉ là một trung tâm giao dịch bưu chính, mà còn là biểu tượng lịch sử, kiến trúc và văn hóa của Thành phố hơn một thế kỷ qua.

Bưu điện TPHCM nhận thức sâu sắc rằng việc xếp hạng di tích đối với tòa nhà Bưu điện TPHCM là một bước đi quan trọng nhằm tôn vinh giá trị di sản của Thành phố, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh TPHCM năng động, hiện đại nhưng vẫn trân trọng và gìn giữ những giá trị lịch sử”.

Bưu điện TPHCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM hai việc: Triển khai các thủ tục chuyên môn theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn để lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp thành phố loại hình kiến trúc nghệ thuật đối với “Tòa nhà Bưu điện TPHCM”; Phối hợp, hướng dẫn Bưu điện TPHCM trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, thông tin liên quan và thực hiện các bước cần thiết trong quá trình xếp hạng.

Bưu điện TPHCM khẳng định tinh thần “Chủ động, đồng hành và phối hợp chặt chẽ” cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cũng như các cơ quan chức năng, trong suốt quá trình lập hồ sơ, thẩm định và công nhận di tích.

Bưu điện TPHCM cam kết bảo đảm mọi hoạt động tu bổ, bảo trì và khai thác công trình đều tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời giữ vững nguyên trạng kiến trúc gốc – bảo tồn những giá trị thẩm mỹ, lịch sử và nhân văn của công trình.

Đồng thời, Bưu điện TPHCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM quan tâm, xem xét và sớm thực hiện các thủ tục theo quy định để công trình sớm được xếp hạng di tích cấp thành phố, góp phần xây dựng Thành phố xứng đáng là trung tâm lịch sử, văn hóa, kiến trúc lớn của cả Nước.

tòa nhà Bưu điện TPHCM

