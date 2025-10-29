Bình Bồng Bột và “Phá đám: Sinh nhật mẹ”

(Ngày Nay) -Tối 28/10 tại Galaxy Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TPHCM) diễn ra suất chiếu đặc biệt ra mắt “Phá đám: Sinh nhật mẹ”. Đây là bộ phim lấy cảm hứng từ “Hạnh phúc của một tang gia” trong tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

Phá đám: Sinh nhật mẹ là bộ phim đầu tay của Bình Bồng Bột (Nguyễn Thanh Bình) trên vai trò đạo diễn sau hàng loạt phim anh và cộng sự làm biên kịch, gia công cho các phim thắng lớn trong doanh thu: Tiệc trăng máu, Chị mười ba; 3 ngày sinh tử, Em và Trịnh, Mai…

Có nghề biên kịch, Bình Bồng Bột và cộng sự đã xây dựng câu chuyện cho phim Phá đám: Sinh nhật mẹ khá chắc tay để bù cho cảnh quay, phục trang đơn giản so với mức đầu tư của một phim điện ảnh. Tuy nhiên, cảnh quay và phục trang như thế đã tạo ra sự gần gũi xoay quanh câu chuyện phim.

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên gạo cội trong lĩnh vực sân khấu: Ái Như, Thành Hội, Hồng Ánh… đã giúp đẩy câu chuyện lên đỉnh của bi hài kịch, cười ra nước mắt.

Chuyện phim Phá đám: Sinh nhật mẹ khắc họa xung đột giữa kỳ vọng của phụ huynh và lựa chọn của con cái. Qua tất cả các biến cố, những xung đột thế hệ giữa hai mẹ con vẫn ở đó, nhưng có thay đổi là sự cảm thông họ dành cho nhau. Đến cuối cùng, tình mẫu tử thuần hậu luôn vượt qua mọi hiểu lầm và đem lại an yên cho những người dám sống và dám chết vì người mình thương.

Để trả nợ giang hồ, một người con trai đã làm đám ma giả cho mẹ mình nhằm lừa tiền bảo hiểm. Đức, từng học dở dang ngành y trở thành ông chủ quán nhậu bị phá sản vì dịch Covid. Đức nghe lời Tài - thằng bạn thân là bác sĩ, vay tín dụng đen để “lướt sóng” chứng khoán. Nhưng không may, cả hai bị “lùa gà” rồi ngập đầu trong nợ. Tài còn bị tiểu tam tống tiền, và Đức thì bị giang hồ dọa bắt con. Quá hoảng sợ, và sẵn tiện mẹ Đức đang phát bệnh, Tài hiến kế giả chết cho bà để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Tài lợi dụng nghề nghiệp của mình đánh thuốc mê rồi lập chứng tử cho mẹ Đức (bà Tâm). Tài cam đoan với Đức tính mạng của bà Tâm sẽ được bảo đảm. Đức là tổ chức một đám tang giả và nhanh chóng đưa quan tài rỗng đi chôn.

Trong đám tang, Đức biết được những hy sinh thầm lặng của mẹ mình từ khách đến viếng thuật lại. Hóa ra, bà Tâm không hề là một người mẹ áp đặt con cái vào danh vọng nghề y như Đức vẫn định kiến. Tất cả hành xử của bà Tâm đều có lời giải không gì khác hơn là tình yêu thương con vô bờ theo cách riêng của bà.

Xúc động trước tình mẫu tử, Đức muốn hủy đám tang giả. Nhưng đến lúc này, Tài lại thông báo với Đức bà Tâm đã chết thật vì sốc thuốc mê. Đức hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng cho đến khi anh phát hiện ra mẹ mình chưa chết. Tài là kẻ đã thao túng Đức ngay từ đầu, thật sự muốn mẹ Đức chết thật hòng dễ dàng chiếm được số tiền bảo hiểm.

Phim Phá đám: Sinh nhật mẹ chính thức khởi chiếu từ ngày 31/10, hy vọng phim cũng đột phá doanh thu phòng vé như nhiều phim đã được Bình Bồng Bột và cộng sự biên kịch.