Ra mắt phim Mưa đỏ tại TPHCM

Sau Địa đạo (kịch bản, đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên) thì Mưa đỏ là bộ phim điện ảnh đề tài chiến tranh - cách mạng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả từ sớm.

Với những gì đã thể hiện, có thể khẳng định Mưa đỏ là tác phẩm được Điện ảnh Quân đội nhân dân đầu tư quy mô bậc nhất cả về vật chất và chất xám. Nói như đạo diễn Đặng Thái Huyền là đội ngũ đã tận hiến đến 200% sức lực cho bộ phim. Trong đó, những cảnh chiến trận với toàn bộ khí tài, hiệu ứng dựng cảnh, cháy nổ, khói lửa, hành động đều không thua kém các “bom tấn” hành động, chiến tranh của thế giới.

Tham gia giao lưu, chia sẻ với khán giả sau suất chiếu sớm, có: đại tá Nguyễn Thu Dung – giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, đại tá Kiều Thanh Thúy – giám đốc sản xuất phim; thượng tá - nghệ sĩ ưu tú - đạo diễn Đặng Thái Huyền; nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn; các diễn viên: Thân Thúy Hà, Hứa Vỹ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Đình Khang... Mọi người đều bày tỏ sự tự hào và không có gì phải nuối tiếc khi đã làm được bộ phim ý nghĩa như thế và kịp ra mắt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Có một điều thú vị là tác giả Chu Lai đã viết kịch bản phim Mưa đỏ từ năm 2010, sau đó mới viết thành tiểu thuyết ra mắt độc giả vào năm 2016 và chuyển thể, dàn dựng trên sân khấu chèo và kịch nói. Còn dự án phim dù xuất hiện sớm nhất nhưng được ấp ủ suốt hơn 10 năm qua và mãi đến nay mới có thể thành hình và đến với khán giả.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ mọi người không coi đây là một bộ phim mà là một trận đánh, một chiến dịch, một nén tâm nhang để tri ân những người đã ngã xuống.

Ê-kíp sản xuất Mưa đỏ đã đi tìm bối cảnh ở 13 tỉnh thành và cuối cùng chọn được phim trường rộng 40ha nằm cách thành cổ Quảng Trị khoảng 4km. Bộ phim ghi hình từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025 với tình hình thời tiết không hề thuận lợi khi mưa liên tục. Mưa hàng mấy ngày trời ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện cũng như tiến độ quay. Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết có những lúc anh tưởng như... tuyệt vọng chỉ vì trời mưa.

Riêng các diễn viên trẻ thì mọi khó khăn, vất vả, lao lực như thế nào cũng không thể so sánh với niềm tự hào được góp mặt trong một tác phẩm lớn và có ý nghĩa lớn lao như Mưa đỏ.

Vào vai Cường - sẵn sàng gác lại suất học bổng đến Nhạc viện Tchaikovsky (Liên Xô) để tình nguyện chi viện cho chiến trường miền Nam, diễn viên trẻ Đỗ Nhật Hoàng cho biết khó khăn nhất vẫn là trải nghiệm cảm xúc. “Dù có bom rơi đạn nổ bên tai thì đó vẫn là cảnh phim, chúng tôi biết mình luôn được đảm bảo an toàn nên cảm xúc sợ hãi tột độ giữa lằn ranh sinh tử dù có cố diễn cũng không thể cảm nhận hết được” - Nhật Hoàng chia sẻ.

Còn mục tiêu hàng đầu của Stenven Nguyễn là được tham gia vào một bộ phim chiến tranh cách mạng cái đã, vai diễn như thế nào thì tính sau. Được giao vai Quang – một người lính ở phía bên kia chiến tuyến, Steven Nguyễn phải suy nghĩ nhiều, phân tích nhân vật rất kỹ để có cách thể hiện đúng tính chất nhân vật như nhà văn Chu Lai đã vẽ ra mà không đi theo lối mòn về dạng nhân vật này trước đây.

Với câu chuyện lịch sử đầy bi tráng, bối cảnh hoành tráng, cảnh chiến đấu và hành động kịch tính, mãn nhãn, các nhân vật sắc nét cùng diễn xuất tươi mới của dàn diễn viên trẻ, Mưa đỏ hứa hẹn nối tiếp Địa đạo ghi điểm ở thành tích phòng vé cho dòng phim chiến tranh – cách mạng.