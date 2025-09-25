Ra mắt phim tài liệu kỷ niệm 20 năm Chuông vàng vọng cổ

(Ngày Nay) - Trước thềm chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2025, chiều 25/9, Đài Truyền hình TPHCM (HTV) - Hãng phim TFS đã ra mắt bộ phim tài liệu “Chuông vàng tỏa sáng” kỷ niệm 20 năm cuộc thi này.

Ra đời từ năm 2006, cuộc thi Chuông vàng vọng cổ do HTV phối hợp Saigonbank tổ chức đã trở thành bệ phóng cho hàng trăm tài năng trẻ, góp phần giữ gìn và lan tỏa sức sống của nghệ thuật cải lương - vọng cổ. Sau 20 năm, Chuông vàng vọng cổ không chỉ là sân chơi uy tín, mà còn là nơi chắp cánh cho nhiều nghệ sĩ bước lên con đường chuyên nghiệp, đồng thời khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống trong lòng công chúng.

Nhằm ghi dấu chặng đường đã qua đồng thời tri ân khán giả mộ điệu đã đồng hành cùng cuộc thi, HTV quyết định thực hiện phim tài liệu Chuông vàng tỏa sáng, tái hiện hành trình 20 năm của cuộc thi với những thước phim tư liệu, hình ảnh hậu trường, ký ức xúc động từ thí sinh, nghệ sĩ, và ê-kíp gắn bó.

Với việc điểm lại các mùa giải, những tiết mục để đời, câu chuyện của những thí sinh đã trưởng thành từ cuộc thi, bộ phim cũng hướng đến tôn vinh những giọng ca đã đi qua, những cột mốc đã làm nên thương hiệu, và đặc biệt là tinh thần đam mê, sáng tạo không ngừng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại quá khứ, bộ phim còn đặt ra câu hỏi cho hiện tại và tương lai: “Làm thế nào để nghệ thuật cải lương tiếp tục tỏa sáng, chạm tới khán giả trẻ trong kỷ nguyên số?”. Qua đó, có thể khẳng định Chuông vàng vọng cổ không chỉ là cuộc thi, mà là một hành trình nghệ thuật gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần người dân Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Theo bà Diệp Bửu Chi, phó giám đốc HTV, 20 năm qua, trong dòng chảy liên tục của các xu hướng trong đời sống văn hóa - xã hội, HTV vẫn quyết tâm duy trì cuộc thi Chuông vàng vọng cổ – vốn nằm ngoài sự thịnh hành – nhằm thể hiện sự trân quý và góp phần giữ gìn truyền thống dân tộc. Sự kiên trì đó được đền đáp khi Chuông vàng vọng cổ đã trở thành thương hiệu văn hóa nổi bật của TPHCM và cả nước.

Bộ phim tài liệu Chuông vàng tỏa sáng không chỉ khắc họa hành trình nghệ thuật, mà còn gửi gắm thông điệp: “20 năm Chuông vàng vọng cổ - nơi truyền lửa đam mê”. Đây cũng là cách nhà đài tri ân khán giả, đồng thời lan tỏa những giá trị bền lâu của vọng cổ và cải lương Nam Bộ đến thế hệ hôm nay.

Phim tài liệu Chuông vàng tỏa sáng chính thức phát hành trên ứng dụng HTV từ 14g30 ngày 25/9, đồng thời trên các nền tảng số của TFS và Tiệm phim.

Sau 5 năm khi cuộc thi Chuông vàng vọng cổ ra đời, HTV tiếp tục tổ chức chương trình Ngân mãi chuông vàng – tạo sân chơi rèn nghề cho các thí sinh bước ra từ cuộc thi. Đồng thời, các chương trình Vầng trăng cổ nhạc và đờn ca tài tử của nhà đài cũng hướng đến các thí sinh Chuông vàng vọng cổ, tạo điều kiện cho các bạn thực hành và làm nghề.