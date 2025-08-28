Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Ngày Nay) - Ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW).

Hà Nội quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử dịp Quốc khánh 2/9 (Ngày Nay) - Từ ngày 30/8 - 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Ba Đình tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội 2025 với chủ đề “Sắc đỏ Ba Đình”, tại không gian phố đi bộ Trúc Bạch và các điểm di tích lân cận, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Kiểm tra công tác y tế phục vụ buổi sơ duyệt sự kiện A80 (Ngày Nay) - Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã kiểm tra công tác y tế phục vụ buổi sơ duyệt sự kiện A80, tới thăm các tổ y tế thường trực cấp cứu để kiểm tra về trang thiết bị, đội ngũ, sự chuẩn bị cho các tình huống y tế...

Tổng thống Trump nói về lệnh trừng phạt và áp thuế quan với Ukraine (Ngày Nay) - Trong bối cảnh chiến sự chưa có lối thoát, Tổng thống Trump tuyên bố có thể dùng lệnh trừng phạt và thuế quan để buộc cả hai bên trả giá, nhấn mạnh đây là cách duy nhất để ngăn chặn hàng nghìn người thiệt mạng mỗi tuần.

Trí tuệ nhân tạo: Hồi chuông cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh cho con sử dụng ChatGPT (Ngày Nay) - Ngày 25/8, vợ chồng Matthew và Maria Raine tại bang California (Mỹ) đã nộp đơn kiện OpenAI và Giám đốc điều hành Sam Altman, cáo buộc công cụ trò chuyện sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT đã cung cấp hướng dẫn tự tử cho con trai họ, dẫn đến cái chết thương tâm hồi tháng 4/2025.

Thủ tướng: Triển khai Nghị quyết 59 với tinh thần thống nhất, đồng bộ, hiệu quả (Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 59, nhất là các nội dung về tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách triển khai hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp khi có dịch bệnh xảy ra trong sự kiện A80 (Ngày Nay) - Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch bệnh, song ngành y tế vẫn tích cực triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống, sẵn sàng các tình huống để đáp ứng nếu có dịch bệnh xảy ra trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nhìn lại vai trò của Phật giáo qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc (Ngày Nay) - Hội thảo đã làm sống lại những trang sử hào hùng, khi nhiều ngôi chùa trở thành cơ sở cách mạng, nhiều tăng ni, Phật tử “cởi áo cà sa, khoác chiến bào” sát cánh cùng nhân dân chiến đấu bảo vệ dân tộc.

Tuyển sinh đại học 2025: Bộ GD&ĐT phản hồi liên quan đến một số sai sót, sự cố (Ngày Nay) - Ngày 26/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin phản hồi liên quan đến một số sai sót, sự cố trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.