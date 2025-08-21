Hai Tổ công tác của Bộ Chính trị làm việc với 4 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Ngày Nay) - Nhìn chung, dự thảo văn kiện đã được các tỉnh đánh giá toàn diện kết quả 5 năm qua, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Chiều 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và Tổ công tác số 3 của Bộ Chính trị do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì đã làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và một số bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, các Tổ công tác đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ các tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Nhìn chung, dự thảo văn kiện đã được các tỉnh đánh giá toàn diện kết quả 5 năm qua, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025-2030 thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phát triển; cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Phát biểu của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của các tỉnh, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế; bổ sung, nêu rõ về tiềm năng, thế mạnh, định hướng tầm chiến lược trong giai đoạn mới và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương.

Các đồng chí đề nghị các tỉnh nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội.

Theo Chương trình, ngày 21/8/2025, Bộ Chính trị sẽ làm việc với đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.