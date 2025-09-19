Bộ Giáo dục lấy ý kiến bỏ xét tuyển học bạ, giới hạn nguyện vọng đại học

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến về việc bỏ hay duy trì xét tuyển học bạ, giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học.

Thông tin trên được đưa ra sáng 18/9 tại Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2025. Tại hội nghị, phiếu khảo sát về tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non áp dụng từ năm 2026 được gửi tới đại biểu các cơ sở giáo dục.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến 2 vấn đề: Xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (học bạ); số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Với xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ đưa 2 phương án là bỏ hoặc tiếp tục sử dụng.

Theo thống kê của Bộ, năm nay, phương thức này chiếm 42,4%, xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 39,1%, còn lại là các phương thức khác. Nhiều năm qua, xét học bạ luôn chủ đạo nhưng gây tranh cãi. Trong mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học có xu hướng nói không với xét tuyển học bạ.

Về số lượng nguyện vọng với mỗi thí sinh, Bộ GDĐT đưa ra 3 phương án lấy ý kiến, gồm: tối đa 5 nguyện vọng, tối đa 10 nguyện vọng, không giới hạn số nguyện vọng như hiện tại.

Năm nay, khoảng 852.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với 7,6 triệu nguyện vọng. Số đăng ký từ 5 nguyện vọng trở xuống là gần 40%, gần 31% đăng ký 10 từ trên 5 đến 10 nguyện vọng. Còn lại đăng ký trên 10. Việc cho thí sinh đăng ký không giới hạn nguyện vọng giúp tăng khả năng trúng tuyển, giảm áp lực, song khiến phần mềm xét tuyển bị quá tải.