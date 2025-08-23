Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn 2025

(Ngày Nay) - Tối 22/8, nhiều trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn năm 2025.

Một số trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn đại học 2025.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển đại học chính quy phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT (PT 100) và phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực HSA (PT 401), cụ thể như sau:

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn từ 15,06 đến 30 (thang 30). Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Hai ngành lấy điểm cao nhất là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung. Ngành Sư phạm tiếng Nhật lấy điểm cao thứ hai - 28,1. Thấp nhất là ngành Kinh tế tài chính với 15,06 điểm.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố một đầu điểm chuẩn duy nhất cho mỗi ngành. So với điểm trúng tuyển dựa vào kết qủa thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, nhiều ngành tăng. Ngành Công nghệ thông tin vẫn cao nhất, tăng 0,39 điểm.

Trường Đại học Việt Nhật công bố điểm chuẩn ngành Nhật Bản học cao nhất 22 điểm, tiếp theo là Công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn là 21 điểm. Các ngành còn lại từ 20 đến 20,75 điểm.

Hội đồng Tuyển sinh Đại học Phenikaa (PKA) công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2025 đối với các phương thức xét tuyển bao gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng tài năng theo Thông tin tuyển sinh của Đại học Phenikaa.

Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào học bạ bậc THPT.

Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư duy (ĐGTD) của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học V-SAT.