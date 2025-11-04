Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định số 3037/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 với nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh để học sinh có phương án học và ôn thi để tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026; tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh, các quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch này; thực hiện trách nhiệm giải trình với bộ, các cơ quan có thẩm quyền, xã hội về toàn bộ công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Kế hoạch chung dự kiến được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng như sau:

Các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của cơ sở đào tạo vào ngày 15/2/2026.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh ngày 25/5/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thử nghiệm, tập huấn phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung ngày 15/5/2026.

Việc rà soát kết quả điểm học tập cấp Trung học Phổ thông trên hệ thống được các thí sinh và Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện hoàn thành trước 17 giờ ngày 6/6/2026.

Thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống từ ngày 17/6 đến 21/6.

Thí sinh cung cấp và điểm tiếp nhận rà soát các chứng chỉ ngoại ngữ, SAT; cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả các kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (nếu có), hoàn thành 17 giờ ngày 20/6/2026.

Các cơ sở đào tạo cùng Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 theo phương thức trực tuyến, từ ngày thí sinh đăng ký dự thi đến ngày 30/8/2026.

Đối với thí sinh, các mốc thời gian các em cần lưu ý như sau:

Từ ngày 1/5 - 20/5/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp tài khoản bổ sung cho các thí sinh (đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông, trung cấp) chưa có tài khoản đăng ký xét tuyển trên hệ thống.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, không giới hạn số lần trong thời gian quy định.

Ngày 8/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khoẻ, pháp luật.

17 giờ ngày 10/7/2026, cơ sở giáo dục điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trang thông tin điện tử.

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7/2026.

Trước 17 giờ ngày 13/8/2026, thí sinh sẽ được thông báo trúng tuyển đợt 1 và thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21/8/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các bên liên quan phối hợp chặt chẽ theo Kế hoạch này nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển sinh của mỗi cơ sở đào tạo và của toàn hệ thống.