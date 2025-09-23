Bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Hà Nội: Số trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần gia tăng mạnh (Ngày Nay) - Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 19 ổ dịch sốt xuất huyết tại: Thanh Liệt, Dương Hòa, Hoàn Kiếm, Xuân Phương, Bát Tràng, Cửa Nam, Hồng Hà, Phượng Dực, Tây Mỗ, Ứng Thiên, Văn Miếu- Quốc Tử Giám...

Bộ Y tế: Vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể (Ngày Nay) - Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Sở Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.

Google đối mặt với phiên tòa chống độc quyền về quảng cáo trực tuyến tại Mỹ (Ngày Nay) - Phiên tòa quan trọng xử vụ Tập đoàn Google của Alphabet bị Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và một liên minh các bang yêu cầu chia tách mảng công nghệ quảng cáo trực tuyến (ad tech) đã bắt đầu ngày 22/9, đánh dấu vụ kiện chống độc quyền mới nhất trong chiến dịch siết chặt các tập đoàn công nghệ lớn của Washington.

Tổng thống Trump đã tái thiết các liên minh của Mỹ như thế nào? (Ngày Nay) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng mô hình liên minh giao dịch, buộc các quốc gia châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc chi trả nhiều hơn cho quốc phòng, đồng thời mở rộng các thỏa thuận đầu tư có lợi cho Mỹ.

Thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo thông qua cộng đồng sáng tạo địa phương (Ngày Nay) -Việc thiết lập mạng lưới các trung tâm sáng tạo và các hoạt động thúc đẩy ngành công nhiệp sáng tạo bắt nguồn từ tài nguyên văn hóa của Hà Nội trong dự án Hà Nội Rethink cho thấy cộng đồng sáng tạo địa phương có khả năng cộng tác, nâng cao năng lực và thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng ca sĩ Đức Phúc giành ngôi Quán quân Intervision 2025 (Ngày Nay) - Nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc.

Đồ chơi Trung thu truyền thống ngày càng lên ngôi tại Hà Nội (Ngày Nay) - Nếu như trước kia, thị trường đồ chơi Trung thu thường bị lấn át bởi các món đồ chơi ngoại nhập thì năm nay xu hướng tiêu dùng chuyển sang sản phẩm truyền thống mang đậm giá trị văn hóa Việt.

Siêu bão Ragasa di chuyển vào Biển Đông, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (Ngày Nay) - Siêu bão Ragasa đang tiến vào Biển Đông với sức gió giật trên cấp 17, dự báo có thể mạnh thêm; cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang.

Đà Nẵng bứt phá trở thành đô thị thông minh vươn tầm khu vực và quốc tế (Ngày Nay) - Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp, công nghệ thông tin, công nghiệp vi mạch bán dẫn gắn với nền kinh tế số là con đường chiến lược để bứt phá, vươn tầm khu vực và quốc tế.