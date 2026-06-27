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“MOOD ON” khơi nguồn cảm hứng sống tại Meypearl Ciel Phú Quốc

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(Ngày Nay) -  Sự kiện Kick-off “MOOD ON - Bật nhịp sống” mở ra hành trình truyền cảm hứng cùng Meypearl Ciel Phú Quốc, nơi tinh thần trẻ trung, kết nối và khát vọng chinh phục cùng hòa nhịp để khơi mở Miền sống mới của công dân toàn cầu tại trung tâm đảo Ngọc.

MOOD ON - Dấu mốc “trình làng” Meypearl Ciel Phú Quốc

Chiều ngày 25.6.2026, tại InterContinental Hanoi Landmark72, sự kiện kick-off dự án Meypearl Ciel Phú Quốc với chủ đề “MOOD ON - Bật nhịp sống” đã chính thức diễn ra trong bầu không khí sôi động, quy tụ gần 600 chiến binh kinh doanh, đại diện các đại lý và đối tác đồng hành cùng hòa nhịp trong hành trình lật mở những điều bất ngờ tại dự án.

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Gần 600 chiến binh kinh doanh tham dự sự kiện kick-off dự án Meypearl Ciel Phú Quốc (Ảnh: Meygroup)

“MOOD ON” dẫn dắt khách mời đi qua hành trình từ khơi mở cảm hứng, kết nối năng lượng đến bùng nổ tinh thần chinh phục qua 3 “track”. Wake the Vibe mở đầu bằng không khí trẻ trung tại khu vực check-in; Feel the Pulse kể câu chuyện dự án và mang đến hình dung về cộng đồng cư dân tương lai; Turn it Up đưa cảm xúc lên cao trào bằng nghi thức kick-off và công bố chính sách đặc biệt tại Meypearl Ciel Phú Quốc.

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Bà Nguyễn Phương Anh chia sẻ về định hướng phát triển Meypearl Ciel Phú Quốc tại sự kiện (Ảnh: Meygroup)

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Phương Anh - Phó Tổng giám đốc Truyền thông & Marketing Tập đoàn Tân Á Đại Thành kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực MEYGROUP chia sẻ: “Meypearl Ciel Phú Quốc được phát triển với kỳ vọng trở thành miền sống mới của công dân toàn cầu tại trung tâm đảo Ngọc, nơi nhịp phố năng động giao hòa cùng sắc xanh thiên nhiên. Với tinh thần ‘Bật nhịp Phố - Chạm miền Xanh’, chúng tôi hướng tới một không gian sống hiện đại, giàu kết nối, nơi cư dân có thể bắt nhịp những cơ hội mới của thành phố đảo, đồng thời trở về với những khoảng xanh để tái tạo năng lượng mỗi ngày”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Chủ đầu tư đã trao chứng nhận đại lý cho 32 đơn vị phân phối, ghi nhận vai trò của hệ thống phân phối trong hành trình đưa Meypearl Ciel Phú Quốc ra thị trường. Bên cạnh đó, sự ra mắt Mey Club chính thức kích hoạt sân chơi dành cho những chiến binh kinh doanh xuất sắc, nơi hội tụ bản lĩnh, nhiệt huyết và tinh thần chinh phục, cùng những đặc quyền riêng khi gia nhập câu lạc bộ từ Chủ đầu tư MEYGROUP.

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Chủ đầu tư trao chứng nhận đại lý cho 32 đơn vị phân phối Meypearl Ciel Phú Quốc. (Ảnh: Meygroup)

Hòa chung không khí sôi động của chương trình là những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng trẻ trung, giàu năng lượng. Da LAB mang đến sân khấu “MOOD ON” những bản hit quen thuộc, khuấy động khán phòng bằng tinh thần phóng khoáng, hiện đại. Tiếp nối nguồn năng lượng ấy, 05 tiết mục xuất sắc nhất đến từ các đại lý phân phối cũng tạo dấu ấn riêng, đúng tinh thần Born to Shine.

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Những màn trình diễn giàu sắc màu tại sự kiện khởi động Meypearl Ciel Phú Quốc. (Ảnh: Meygroup)

Meypearl Ciel Phú Quốc - miền sống mới của công dân toàn cầu

Từ những lát cắt được khơi mở tại “MOOD ON”, Meypearl Ciel Phú Quốc hiện lên dưới màu sắc, thanh âm và nhịp điệu tươi trẻ của một miền sống mới dành cho thế hệ công dân toàn cầu, tiếp nối triết lý kiến tạo đô thị đáng sống mà MEYGROUP đang chuyên tâm theo đuổi tại Meyhomes Capital Phú Quốc.

Trong bối cảnh đảo Ngọc chuyển mình từ thiên đường du lịch thành “thành phố đảo” đáng sống vươn tầm quốc tế, dự án mang đúng tinh thần của một nhịp sống toàn cầu, đa sắc diện: vừa bắt nhịp sống đô thị hiện đại, giàu kết nối, vừa mở ra không gian cân bằng với thiên nhiên để cư dân phát triển sự nghiệp, trải nghiệm, tận hưởng và gắn bó lâu dài.

Tọa lạc tại trung tâm đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, dự án sở hữu lợi thế khi nằm trên trục đại lộ DT975 - tuyến giao thông 10 làn xe sôi động kết nối xuyên đảo. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng tới sân bay, biển Bãi Trường, biển Bãi Sao, cáp treo Hòn Thơm, trường học, bệnh viện và trung tâm hội nghị APEC; đồng thời hưởng lợi từ tuyến đường sắt đô thị trước cửa. Những yếu tố này tạo nền tảng để Meypearl Ciel Phú Quốc vừa đáp ứng nhu cầu an cư cho cộng đồng tri thức hiện đại, vừa mở ra dư địa khai thác giá trị dài hạn.

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Meypearl Ciel Phú Quốc hướng tới chuẩn sống hiện đại cho thế hệ cư dân toàn cầu tại Phú Quốc. (Ảnh: Meygroup)

Theo công bố tại sự kiện, Meypearl Ciel Phú Quốc (Khu chung cư hỗn hợp cao cấp đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) - gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng với 1.012 căn hộ, cơ cấu sản phẩm linh hoạt gồm studio, 1PN+1, 2PN+1. Các căn hộ được thiết kế thông minh, tối ưu diện tích và công năng, cho phép không gian sống linh hoạt biến tấu theo nhiều nhu cầu khác nhau phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng từ người trẻ đến đảo Ngọc lập nghiệp, gia đình muốn nâng cấp không gian sống, hoặc những người muốn sở hữu một second home để đầu tư kinh doanh hoặc nghỉ dưỡng.

Meypearl Ciel Phú Quốc đặt nhịp sống đô thị trong sự bao bọc của thiên nhiên. Dọc theo sông Mey và được bao quanh bởi 4 công viên xanh, dự án mở ra những khoảng thở ven sông, vườn dạo, không gian thể thao và các điểm sinh hoạt ngoài trời dành cho cư dân. Song song với đó, cư dân Meypearl Ciel Phú Quốc thừa hưởng hệ tiện ích hoàn thiện từ trong nhà tới ngoài trời, được tổ chức như một hệ sinh thái đa tầng, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu làm việc, thư giãn, vận động, kết nối cộng đồng và tận hưởng thiên nhiên mỗi ngày.

Qua sự kiện “MOOD ON”, Meypearl Ciel Phú Quốc đã chính thức khởi động hành trình mới trên thị trường, tiếp thêm khí thế cho hệ thống phân phối và lan tỏa tinh thần “Bật nhịp Phố - Chạm miền Xanh” tới cộng đồng cư dân tương lai. Giữa một Phú Quốc đang đứng trước nấc thang vươn mình, khi dòng chảy tri thức, chuyên gia và công dân toàn cầu ngày càng hướng về đảo Ngọc, Meypearl Ciel Phú Quốc xuất hiện như lời hồi đáp trọn vẹn cho nhu cầu về một miền sống mới đầy hứa hẹn, nơi cư dân có thể tìm thấy cơ hội phát triển sự nghiệp, kết nối với cộng đồng cùng tầm nhìn và xây dựng nền tảng bền vững cho tổ ấm trong lòng “thành phố đảo quốc tế”.

Meypearl Ciel Phú Quốc “MOOD ON” Tân Á Đại Thành

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