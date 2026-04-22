Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Mông Cổ

(Ngày Nay) - Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Mông Cổ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng sạch, xây dựng, thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav

Chiều 21/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Đại sứ Mông Cổ Jigjee Sereejav đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Jigjee Sereejav hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao những đóng góp tích cực, tâm huyết của Đại sứ trong việc tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Mông Cổ; khẳng định trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ tại Việt Nam, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2024, mở ra chương mới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh tiến triển quan trọng trong hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, nông nghiệp giữa hai nước và việc hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để tăng kim ngạch thương mại song phương.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng ghi nhận những bước phát triển mới trong hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân, đặc biệt là việc ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông năm 2023, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch giữa hai nước.

Khẳng định coi trọng vai trò và vị trí của Mông Cổ cũng như quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh hai nước cần hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Mông Cổ; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với nhiều hình thức linh hoạt để chia sẻ và phối hợp chính sách, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại; đề nghị Mông Cổ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng sạch, xây dựng, thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Jigjee Sereejav chuyển lời chúc mừng của Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmunkh Battsetseg tới Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Ngoại giao; cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Bộ trưởng Lê Hoài Trung dành cho quan hệ Việt Nam-Mông Cổ trong nhiều năm qua cũng như cho các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có Đại sứ quán Mông Cổ.

Nhất trí cao với chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Đại sứ khẳng định dù ở bất cứ vị trí mới nào, cá nhân Đại sứ sẽ nỗ lực hết mình đóng góp cho sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Mông Cổ.

