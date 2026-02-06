(Ngày Nay) - Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng Mông Cổ thúc đẩy quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ” ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất, lâu dài, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của nhân dân hai nước.

Tại Lễ đón Tết truyền thống “Tsagaan Sar” (Tháng Trắng) của nhân dân Mông Cổ do Đại sứ quán Mông Cổ tổ chức tối 5/2, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Mông Cổ nhân dịp Tết truyền thống; khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam-Mông Cổ, tài sản quý báu do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Mông Cổ xây dựng, vun đắp không ngừng được tăng cường, phát triển hiệu quả, thực chất trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua.

Hai bên đã chính thức thiết lập quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ” dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (9/2024); tạo cơ sở vững chắc đưa hợp tác song phương bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, quán triệt đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, cũng như trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” Việt Nam nhất quán coi trọng tăng cường quan hệ với các đối tác bạn bè truyền thống, trong đó có Mông Cổ, mong muốn tiếp tục cùng Chính phủ và nhân dân Mông Cổ thúc đẩy quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ” ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và lâu dài, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav cảm ơn Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ. Đại sứ Jigjee Sereejav bày tỏ vui mừng trước quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ” đang tiếp tục phát triển tốt đẹp; khẳng định trước sau như một, Mông Cổ luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ, hợp tác hiệu quả, sâu rộng và lâu dài với Việt Nam-đối tác hàng đầu của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á.

Nhân dịp này, Đại sứ Jigjee Sereejav nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, xác định các mục tiêu, định hướng chiến lược quan trọng, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới; đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.