Báo Xây dựng ra mắt chuyên trang bất động sản

Ngày 22/4, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã cấp Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử số 02/GP-BC đối với Chuyên trang BĐS (batdongsan.baoxaydung.vn). Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược truyền thông và phát triển nội dung chuyên sâu, nâng cao chất lượng truyền thông của Báo Xây dựng.

Sau một thời gian chuẩn bị hạ tầng, xây dựng giao diện, Chuyên trang BĐS đi vào hoạt động với kỳ vọng lan tỏa thông tin chính thống, chất lượng; kết nối giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và bạn đọc.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao tinh thần quyết liệt, dám làm, dám đổi mới của Báo Xây dựng sau hợp nhất, minh chứng là việc Báo Xây dựng mới là một trong những tờ báo đầu tiên được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép hoạt động.

Thứ Trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Báo Xây dựng, chuyên trang BĐS tăng cường truyền thông chính sách, thúc đẩy thị trường BĐS phát triển dựa trên các thông tin thời sự, minh bạch và ứng dụng công nghệ để lan toả mạnh mẽ hiệu quả truyền thông trên môi trường số, ngày càng có nhiều bài viết chuyên ngành hay, sâu sắc, đa chiều và nhanh nhạy hơn.

Ngay sau lễ ra mắt, Diễn đàn "Phát triển thị trường BĐS - Cú hích tăng trưởng GDP hai con số" đã diễn ra với các phần thảo luận chuyên sâu của các cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ Xây dựng và những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, BĐS. Các tham luận được trình bày tại Diễn đàn với chủ đề: Xây dựng thể chế pháp lý cho thị trường BĐS Việt Nam phát triển; Hạ tầng giao thông, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển BĐS; Khơi thông nguồn vốn, đa dạng hóa kênh huy động tín dụng cho thị trường BĐS...

Thị trường BĐS Việt Nam đang chuyển động theo những dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước. Nhiều chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước nhằm tạo dựng thị trường phát triển ổn định, minh bạch, bền vững, đáp ứng nhu cầu về khát vọng an cư cho hàng chục triệu người dân, nhất là tại các đô thị lớn.

Trong báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu mục tiêu năm 2025 tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD và mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số giai đoạn 2026-2030.

Theo số liệu báo cáo từ Tổng Cục thống kê, đóng góp trung bình của ngành Xây dựng và BĐS vào tổng GDP cả nước những năm gần đây chiếm khoảng 12-25%. Sau khi được tháo gỡ khó khăn vướng mắc, trong thời gian ngắn hàng trăm dự án BĐS được khởi công xây dựng, đưa vào bàn giao sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP đạt mục tiêu hai con số đã đề ra.

Diễn đàn "Phát triển thị trường BĐS - Cú hích tăng trưởng GDP hai con số" là sự kiện chuyên sâu, đưa ra những phân tích, báo cáo, nhận định đa chiều, đánh giá khách quan về toàn cảnh bức tranh tình hình thị trường BĐS trong nước; tác động của chính sách pháp luật hiện hành đến thị trường. Đồng thời nêu lên thực trạng, những thách thức cũng như cơ hội để góp phần tìm ra giải pháp, tạo động lực phát triển bền vững thị trường sau sáp nhập và đóng vai trò tạo ra “cú hích” lớn trong mục tăng trưởng GDP hai con số.

PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng) chia sẻ, hạ tầng giao thông không chỉ là cầu đường, mà còn là công cụ định hình đô thị và điều tiết thị trường BĐS. Kinh nghiệm quốc tế với TOD (mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng), R+P (Rail + Property), đô thị nén và đô thị 15 phút cho thấy: Hạ tầng hiện đại thúc đẩy BĐS, còn BĐS tạo nguồn lực tái đầu tư cho hạ tầng.

Trong bối cảnh cải cách chính quyền hai cấp, cách tiếp cận FUA/FRA (vùng chức năng) giúp quy hoạch theo luồng chức năng thay vì ranh giới hành chính, gắn kết đô thị lõi – vùng ven – nông thôn. Kết hợp TOD với FUA/FRA sẽ tạo ra thị trường BĐS công bằng, bền vững, phù hợp khả năng chi trả, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Để TOD trở thành công cụ bình ổn giá nhà và bảo đảm công bằng xã hội, theo PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương, cần quy định tỷ lệ nhà ở xã hội/nhà ở vừa túi tiền trong dự án TOD; phân bổ lại giá trị đất gia tăng cho cộng đồng và nhà ở xã hội; kiểm soát đầu cơ, hạn chế “sốt đất ảo”, ổn định thị trường bất động sản; minh bạch thị trường qua dữ liệu mở về quy hoạch và các dự án BĐS...

Còn theo TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, thị trường BĐS là thị trường có giá trị vốn hóa lớn nhất, có tốc độ tăng giá nhanh nhất so với các hàng hóa khác.

Đề cập tới các nguồn vốn BĐS hiện nay, các chuyên gia kinh tế, BĐS cho rằng, tín dụng Ngân hàng vẫn là kênh cung ứng vốn chủ yếu và quan trọng nhất của thị trường BĐS không chỉ ở Việt Nam, mà trên toàn thế giới. Tín dụng Ngân hàng hiện nay chiếm khoảng 25% tổng tín dụng, trong đó 40% cho tín dụng đầu tư và 60% tín dụng cho người mua nhà. Do đó, cần đẩy mạnh kênh này an toàn và hiệu quả theo hướng: “Minh bạch tài chính - Xếp hạng tín nhiệm - Minh bạch thông tin - Có chính sách bảo lãnh thích hợp” để khơi thông và đa dạng hóa nguồn vốn BĐS.

Ngoài ra, Cổ phiếu và Quỹ BĐS cũng là nguồn vốn khá quan trọng đối với thị trường, nhất là đối với doanh nghiệp BĐS lớn có uy tín. Hay Quỹ Nhà ở và Quỹ đồng sở hữu BĐS cũng là một kênh huy động vốn mới hiệu quả do tốc độ tăng giá BĐS nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập và cao hơn lãi suất tiết kiệm...