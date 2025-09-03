Bốn ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí

(Ngày Nay) - Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (30/8 – 2/9), toàn quốc xảy ra vụ 204 tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người.

So với 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2024, giảm 84 vụ (29,17%), giảm 39 người chết (25,16%), giảm 76 người bị thương (37,25%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 204 vụ, làm chết 116 người, bị thương 128 người, giảm 83 vụ (28,92%), giảm 38 người chết (24,68%), giảm 76 người bị thương (37,25%) so với kỳ 4 ngày nghỉ Lễ năm 2024. Không xảy ra tai nạn trên tuyến giao thông đường sắt, đường thủy.

Đáng chú ý, vào khoảng 14h45 ngày 1/9, tại Km 368+300 cao tốc Nha Trang - Vân Phong, thuộc địa phận xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra tai nạn giữa xe khách biển kiểm soát 36H-097.xx và xe tải biển kiểm soát 75C-085.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) khiến 13 người phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu, do xe tải không chú ý quan sát, tông vào đuôi xe khách, làm nhiều hành khách bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa nhanh chóng kiểm tra và xác định vị trí chính xác, kích hoạt hệ thống cấp cứu khẩn cấp. Đồng thời, huy động 2 ê-kíp cấp cứu 115 và liên hệ hỗ trợ từ các Trung tâm y tế lân cận. Tại hiện trường, lực lượng cấp cứu 115 đã phân loại, đánh giá, sơ cấp cứu ban đầu, ổn định tình trạng và nhanh chóng đưa 13 nạn nhân về cấp cứu tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Cũng trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý 38.041 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 90 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn đối với 1.198 trường hợp, 4.464 giấy phép lái xe bị trừ điểm, tạm giữ 180 ô tô, 8.839 mô tô.