Bộ Xây dựng chỉ đạo khẩn sau vụ hoả hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

(Ngày Nay) - Trước nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy sau vụ việc hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa qua, ngày 2/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Chỉ thị 6/CT-BXD về việc kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ; biện pháp đảm bảo phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại theo đúng quy định của nhà nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt công tác sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác tại các địa phương; đảm bảo không sử dụng lòng đường, vỉa hè vào mục đích trái với quy định tại Điều 21 Nghị định 165/2024/NĐ- CP của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy liên quan đến sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông nói chung và kết cấu hạ tầng đường bộ nói riêng đảm bảo tuân thủ Nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ về công tác quản lý phòng cháy chữa cháy.

Các địa phương chỉ đạo các đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để tăng cường công tác tuần đường, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, bao gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép. Đồng thời, lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10/2025, ưu tiên đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh tại các đô thị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội trong công tác tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy; đề xuất giải pháp khắc phục (nếu cần thiết).

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị nêu rõ: Việc chấp hành các quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện đi lại và đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ các quy định của pháp luật, không để tái diễn các vụ việc tương tự như vụ hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, quy định về công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, an toàn công trình đường bộ và biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ đã được nhà nước quy định đầy đủ tại Luật Đường bộ 2024, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các văn bản hướng dẫn dưới Luật.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ tại một số địa phương trong thời gian vừa qua vẫn còn một số tồn tại dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ, như vụ việc hỏa hoạn tại dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội xảy ra vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8 năm 2025, hậu quả gây cháy nhiều phương tiện và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.