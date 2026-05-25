Phan Mạnh Quỳnh: “Tôi không cố biến mình thành một ai khác trong nghệ thuật”

(Ngày Nay) - Sau “Chiến sĩ quả cảm” - chương trình trải nghiệm thực tế và hòa nhạc “Sao Nhập ngũ” - ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cho biết anh trở nên bình tĩnh và cứng cỏi hơn trong đời sống. Nhưng với âm nhạc, nam nhạc sĩ vẫn muốn giữ lại cách làm nhạc với những rung động đậm chất tự sự rất riêng của mình. Trong cuộc trò chuyện với Ngày Nay, anh cũng chia sẻ về cách làm nghề, gia đình và giấc mơ mang concert trở về quê nhà Nghệ An.

PV: Chúc mừng anh vừa hoàn thành phần trình diễn trong hòa nhạc “Sao nhập ngũ” tại Hà Nội. Trước đó, anh cũng gây ấn tượng với chương trình thực tế “Chiến sĩ quả cảm”. Những hành trình ấy có ít nhiều khiến Phan Mạnh Quỳnh thay đổi trong tư duy sáng tác?

Phan Mạnh Quỳnh: Cá nhân Quỳnh trong cuộc sống thật sự có sự chuyển biến khá nhiều. Quỳnh cứng cỏi hơn, can đảm hơn so với trước đây. Khi có những tình huống xảy ra Quỳnh giữ bình tĩnh tốt hơn, không còn quá cuống hay bị run như trước nữa.

Chương trình mang tính trải nghiệm thực tế dạng như “Chiến sĩ quả cảm” cho Quỳnh cơ hội được rèn luyện, dù thời gian không dài nhưng cũng đủ để Quỳnh và đồng đội được “va chạm” với những điều trước đây chưa từng trải qua, như thử thách độ cao hay những điều kiện rèn luyện quân ngũ khắc nghiệt.

Nhưng về con người nghệ thuật Quỳnh nghĩ bản thân đã tìm ra được mình là ai. Với người yêu công việc này và làm nghề cũng đã lâu như Quỳnh sẽ không cố thay đổi điều gì hay biến mình thành một ai khác.

PV: Vậy Phan Mạnh Quỳnh có nghĩ sẽ làm một ca khúc có tính dân tộc hay dùng chất liệu lịch sử?

Phan Mạnh Quỳnh: Quỳnh nghĩ mỗi nghệ sĩ đều có một kiểu làm việc, một con đường đi riêng và một cách suy nghĩ riêng về âm nhạc. Những đề tài về lịch sử dân tộc hay quê hương đất nước thật ra luôn khiến các nhạc sĩ đặt nhiều suy nghĩ. Nhưng nếu viết, Quỳnh vẫn muốn viết theo cách của mình. Quan trọng là phải tìm ra một tuyến giai điệu khiến chính mình rung động trước đã. Khi bản thân cảm được mới nghĩ đến việc truyền sự rung động đó tới khán giả. Dĩ nhiên điều này cũng mang tính chủ quan thôi. Chưa chắc thứ mình làm ra sẽ phù hợp với số đông nhưng đó là mong muốn rất tự nhiên của người nghệ sĩ.

Cũng có người từng hỏi vì sao Quỳnh chưa có một bài hát mang màu sắc dân tộc hay lịch sử được phổ biến rộng rãi. Nhưng thật ra Quỳnh đã có “Đưa anh về” được hình thành sau nhiều năm chiêm nghiệm, dù vậy bài hát này đúng là chưa được phổ biến. Ca khúc được truyền cảm hứng từ Xuân - một người phụ nữ đã đi tìm anh trai liệt sĩ suốt nhiều năm. Quỳnh không viết từ góc nhìn xã hội hay những điều lớn lao quá, mà chọn nhìn từ phía gia đình.

“Năm anh đi, em đương tuổi thơ ngây

Thay cho anh, em không nghỉ đôi tay chăm lo mỗi ngày, và…

Đi tìm anh bằng tin phong thanh

Bao thời gian trôi nhanh

mà còn nằm trong đất khô ở nơi ngăn bước quân thù

Từ ấy, rừng núi ru giấc anh ngủ, mãi mãi tuổi xanh”

Trong bài hát có niềm tự hào nhưng cũng có sự đau đáu, mong chờ ngày đoàn tụ. Có thể cảm xúc ấy không phải ai cũng đồng cảm, nhưng khi cho ra đời sản phẩm ấy, Quỳnh lại thấy rất hạnh phúc.

PV: Sắp tới, anh có dự định tham gia những chương trình thực tế về âm nhạc?

Phan Mạnh Quỳnh: Nhiều chương trình giải trí thực tế quy mô thật ra rất hấp dẫn, tôi cũng thấy mọi người tham gia đều có tinh thần hăng hái và rất nỗ lực. Nhưng hiện tại, Quỳnh chưa thấy phù hợp với những mô hình như vậy.

Chương trình mang tính trải nghiệm như “Chiến sĩ quả cảm” thì Quỳnh lại thích vì được thử thách bản thân ở những mới lạ hơn so với cuộc sống của mình. Còn trong âm nhạc, bình thường Quỳnh cũng đã liên tục làm nhạc rồi đi diễn xa gia đình khá nhiều nên tạm thời Quỳnh không muốn kéo dài thêm cảm giác đó nữa.

Có thể nói Quỳnh là người hướng nội và khá gắn bó với gia đình. Ở giai đoạn này, Quỳnh nghĩ nhiều hơn đến việc ở bên gia đình hơn.

PV: Anh từng chia sẻ ước mơ mang concert cá nhân về Nghệ An?

Phan Mạnh Quỳnh: Đó là điều Quỳnh vẫn luôn nghĩ tới. Quỳnh rất muốn có một concert ở Nghệ An, thậm chí chỉ là một đêm nhạc nhỏ thôi cũng được. Cái khó nhất là tìm một không gian phù hợp. Nhưng ý nghĩ đó lúc nào cũng có trong đầu. Nhiều khi, Quỳnh còn tưởng tượng tới việc làm một đêm nhạc ngay trong làng của mình.

Việc tham gia đêm nhạc của thương hiệu gắn liền với Nghệ An như ‘’true Concert - Tình Đất” của TH true MILK cũng làm mình thấy rất tự hào. Mấy năm gần đây, Quỳnh mới biết TH xuất phát từ Nghệ An và có trang trại rất lớn ở quê hương. Lúc đầu, Quỳnh còn nghĩ đây là thương hiệu nước ngoài, rồi mới nhận ra đó lại là một thương hiệu của đồng hương mình. Việc mình cũng là một người con Nghệ An, được đồng hành cùng những người xứ Nghệ khác để làm một chương trình như vậy khiến Quỳnh cảm thấy rất hãnh diện. Quỳnh nghĩ người Nghệ luôn có một tinh thần ham học và có ý chí vượt khó. Quỳnh tin rằng rồi sẽ còn nhiều thế hệ tiếp nối được tinh thần đó.

PV: Cám ơn Phan Mạnh Quỳnh về những chia sẻ. Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống./.