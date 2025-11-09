Bừng sáng sắc màu âm nhạc Đại nhạc hội Wings Up 2025 cùng Trang Pháp, Hậu Hoàng

Quỳnh Anh In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 7/11, Đại nhạc hội Wings Up 2025: Papellia đã chính thức diễn ra tại hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sự kiện với sự góp mặt của hai “chiến binh Sao nhập ngũ” Trang Pháp, Hậu Hoàng đã mang đến bầu không khí sôi động, tràn đầy năng lượng cho khán giả.
Wings Up là sự kiện thường niên của khoa Xã hội học và Phát triển tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm nay, đêm nhạc quay trở lại cùng với ba chương, chương 1: Hành trình khởi nguyên - The Genesis, chương 2: Những cánh hạc cất bước - Soaring cranes, chương 3: Sải cánh thăng hoa - Papellia. Với ba chương cùng dàn khách mời nổi tiếng, các bạn tân sinh viên đã hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc sôi động, nơi cảm xúc và nhiệt huyết tuổi trẻ được lan tỏa mạnh mẽ.

Bừng sáng sắc màu âm nhạc Đại nhạc hội Wings Up 2025 cùng Trang Pháp, Hậu Hoàng ảnh 1

Hàng trăm tân sinh viên xếp hàng háo hức xem Đại nhạc hội Wings Up 2025: Papellia. (Ảnh: BTC)

Điểm nhấn đặc biệt của năm nay chính là sự đồng hành của Sao nhập ngũ Unitour cùng Wings Up 2025: Papellia. Với tinh thần dang rộng đôi cánh ước mơ, Sao nhập ngũ Unitour khuyến khích các bạn sinh viên dám thử thách, rèn luyện bản lĩnh, vượt qua mọi giới hạn và tiếp tục viết nên hành trình thanh xuân rực rỡ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sự góp giọng của hai giọng ca ngọt ngào, sân khấu âm nhạc Wings Up 2025 trở nên sinh động và hấp dẫn. Tại đây, hai nghệ sĩ Trang Pháp và Hậu Hoàng đã thành công khẳng định sức hút mạnh mẽ của mình khi trình diễn loạt bản hit như: “Mãi là người Việt Nam”, “Chỉ là”, “Duyên số”, “Cô gái mở đường”, “Dỗi”, “Tập thể dục”. Mỗi bài hát đều được các nghệ sĩ chuẩn bị chỉn chu, thể hiện tình yêu với các bạn khán giả có mặt tại hội trường.

Bừng sáng sắc màu âm nhạc Đại nhạc hội Wings Up 2025 cùng Trang Pháp, Hậu Hoàng ảnh 2

Trang Pháp và Hậu Hoàng xuất hiện rạng rỡ, khuấy động sân khấu Wings Up 2025. (Ảnh: BTC)

Bừng sáng sắc màu âm nhạc Đại nhạc hội Wings Up 2025 cùng Trang Pháp, Hậu Hoàng ảnh 3

Trang Pháp và Hậu Hoàng xuất hiện rạng rỡ, khuấy động sân khấu Wings Up 2025. (Ảnh: BTC)

Không giấu nổi sự xúc động và biết ơn trước tình cảm và những tràng cổ vũ từ đông đảo khán giả, Trang Pháp bày tỏ: “Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được biểu diễn tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây không chỉ là một sân khấu giàu năng lượng mà còn là dịp để mình trở về quê hương, cảm nhận tình cảm ấm áp mà mọi người dành cho mình”.

Bừng sáng sắc màu âm nhạc Đại nhạc hội Wings Up 2025 cùng Trang Pháp, Hậu Hoàng ảnh 4

Trang Pháp chia sẻ cảm xúc khi biểu diễn tại hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: BTC)

Qua màn vũ đạo cuốn hút, những bước nhảy tràn đầy tự tin trong không gian sân khấu rực rỡ ánh sáng, Trang Pháp và Hậu Hoàng đã thể hiện những màn trình diễn xuất sắc. Hiệu ứng ánh sáng sống động hòa quyện cùng giai điệu sôi nổi khiến khán giả hòa mình vào từng tiết mục.

Bừng sáng sắc màu âm nhạc Đại nhạc hội Wings Up 2025 cùng Trang Pháp, Hậu Hoàng ảnh 5

"Chị đẹp" Trang Pháp, Hậu Hoàng tỏa sáng trên sân khấu với màn trình diễn ấn tượng. (Ảnh: BTC)

Bừng sáng sắc màu âm nhạc Đại nhạc hội Wings Up 2025 cùng Trang Pháp, Hậu Hoàng ảnh 6

"Chị đẹp" Trang Pháp, Hậu Hoàng tỏa sáng trên sân khấu với màn trình diễn ấn tượng. (Ảnh: BTC)

Ngoài những ca khúc đỉnh cao, khuấy động bầu không khí, Trang Pháp và Hậu Hoàng còn giao lưu trực tiếp với các bạn sinh viên qua trò chơi “Truyền tin tốc chiến”.

Bừng sáng sắc màu âm nhạc Đại nhạc hội Wings Up 2025 cùng Trang Pháp, Hậu Hoàng ảnh 7

Các bạn sinh viên được trực tiếp tham gia trò chơi và nhận quà cùng nghệ sĩ. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nghệ sĩ Em Ellata, hai “tân binh” Swan Nguyễn và Long Hoàng đã tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ cho đêm nhạc. Những màn trình diễn sôi động, phong cách trẻ trung cùng sức hút sân khấu của các nghệ sĩ đã khiến khán giả liên tục reo hò, góp phần đẩy bầu không khí lên cao trào và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đêm nhạc Wings Up 2025: Papellia đã mang đến một hành trình trọn vẹn cảm xúc, để lại dư âm khó quên trong lòng khán giả. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức hi vọng gửi gắm món quà tới các bạn tân sinh viên, mở ra một chương mới đầy rực rỡ và hứa hẹn.

