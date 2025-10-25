“Đắm chìm” trong không gian âm nhạc của sự kiện chào tân sinh viên trường Báo

(Ngày Nay) - Tối ngày 24/10, đêm Đại Nhạc hội “FPS 2025 - Sen’s Resonance” đã mở ra không gian nghệ thuật đầy mãn nhãn, đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng về âm thanh, ánh sáng, đêm nhạc hội “FPS 2025 - Sen’s Resonance” đã tạo nên một không gian âm nhạc đầy sống động, giàu tính nghệ thuật. Xuyên suốt chương trình các tân sinh viên được khám phá thế giới âm nhạc qua 3 chương “Sen’s Bloom”, “Sen’s Solitude”, “Sen’s Resonance”.

Chương I mở ra không gian âm nhạc mang đậm màu sắc dân gian, pha lẫn chút hơi thở âm nhạc hiện đại với ca khúc “Hò vươn mình” được các tài năng của ban Văn nghệ thể hiện. Tiếp đó là tiết mục múa “Độc Lập”, ca khúc “Tiến hay lùi” nhí nhảnh đã làm nóng dần bầu không khí tại hội trường lớn.

Đến với chương II, đêm nhạc đã khéo léo mở ra không gian âm nhạc sâu lắng với các ca khúc “Gặp lại ta năm 60”, “Dẫu có lỗi lầm”. Mỗi tiết mục đều được dàn dựng công phu với những giọng ca ngọt ngào cùng vũ đạo uyển chuyển đến từ các bạn sinh viên trường Báo.

Sau những giây phút lắng đọng, chương III khép lại với không khí sôi động của những phần trình diễn đầy màu sắc. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những nghệ sĩ: Kai Đinh, Dangrangto cùng tổ đội WORKAHOLIC$ đã khiến khán giả "vỡ òa" cảm xúc, tạo nên một phần kết đầy thăng hoa cho đêm nhạc hội “FPS 2025 - Sen’s Resonance”.

Đêm nhạc hội “FPS 2025 - Sen’s Resonance” là điểm sáng kết thúc chuỗi sự kiện chào tân sinh viên của khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đồng thời, đây là món quà tinh thần ý nghĩa mà Ban Tổ chức và các thầy cô dành tặng cho các tân sinh viên khoá 45 với mong muốn các em sẽ có những kỷ niệm đẹp khi học tập dưới mái trường Báo chí.