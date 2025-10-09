Em Xinh Phương Ly - “ngoại lệ” ngọt ngào của đêm nhạc hội Welcome to AJC 2025: Kỳ Hành Kỳ Duyên

(Ngày Nay) - Tối 8/10, tại sân khấu sự kiện Welcome to AJC 2025, ca sĩ Phương Ly xuất hiện với loạt bản hit quen thuộc. Giọng ca “Anh là ngoại lệ của em” đã trở thành một điểm nhấn ngọt ngào cho sự kiện chào tân sinh viên trường Báo.

Sau gần hai tháng với chuỗi hoạt động đồng hành hấp dẫn, sự kiện chào tân sinh viên khóa 45 (K45) Welcome to AJC 2025 - Kỳ Hành Kỳ Duyên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đi đến điểm cuối với đêm đại nhạc hội diễn ra vào tối 8/10. Chương trình vừa là lời chúc mừng K45 đã xuất sắc trở thành những mảnh ghép mới tại trường Báo, vừa là khởi đầu cho hành trình chinh phục giới hạn của các tân sinh viên trên “bàn cờ” AJC.

Welcome to AJC 2025 mở màn với phần lễ trang trọng, vinh danh các nhà tài trợ và trao giải Minigame cho tân sinh viên. Tiếp nối là phần hội gồm ba chương: “Khai Cuộc”, “Hội Sắc” và “Kỳ Hành Kỳ Duyên”, mang đến chuỗi tiết mục nghệ thuật đặc sắc từ hợp xướng, múa, hát đến kịch - một “đặc sản” tinh thần không thể thiếu của sinh viên Báo chí. Những phần trình diễn được dàn dựng chỉn chu và đầu tư đã khuấy động cả hội trường, tạo nên sự thăng hoa trong cảm xúc cho khán giả.

Một điểm nhấn không thể không kể đến chính là sự xuất hiện của "Em Xinh" Phương Ly trên sân khấu đêm nhạc. Là cái tên quen thuộc với giới trẻ, Phương Ly – nữ ca sĩ sở hữu phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng đầy cá tính đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt bản hit như “Mặt trời của em”, “Anh là ai”, “Missing You?”, “Anh là ngoại lệ của em”. Với chất giọng trong trẻo, lối trình diễn tự nhiên cùng hình ảnh trong sáng, gần gũi, Phương Ly là đại diện tiêu biểu cho tinh thần trẻ trung, tươi mới mà Welcome to AJC 2025 hướng tới.

Trong bộ trang phục trẻ trung, năng động, Phương Ly mang đến chuỗi tiết mục đặc sắc, mở màn bằng bản hit “Anh là ai?”. Những nốt nhạc du dương, giàu cảm xúc cùng phần trình diễn gần gũi khiến cả khán đài đồng loạt hòa giọng theo.

Cô nàng tiếp tục chinh phục khán giả bằng ca khúc quen thuộc “Anh là ngoại lệ của em” cùng vũ đạo và hiệu ứng sân khấu hút mắt. Từ ánh đèn flash lấp lánh đến những tràng vỗ tay, mọi khoảnh khắc đều cho thấy sức hút đặc biệt của nữ ca sĩ trên sân khấu của Welcome to AJC 2025: Kỳ Hành Kỳ Duyên.

Xúc động trước sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt này, bạn Ngọc Ánh, sinh viên lớp Kinh tế chính trị K45, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được tham dự một chương trình hoành tráng và ý nghĩa như vậy. Mọi thứ từ sân khấu, âm nhạc cho đến cách tổ chức đều khiến em thấy mình thực sự là một phần của ngôi nhà Báo chí. Đặc biệt, khi Phương Ly xuất hiện với những ca khúc mà em yêu thích, em cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng và động lực để bắt đầu hành trình thật rực rỡ của mình tại AJC”.

Đêm nhạc hội Welcome to AJC 2025: Kỳ Hành Kỳ Duyên đã khép lại thành công với những khoảnh khắc đáng nhớ. Sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Phương Ly cùng dàn tiết mục được đầu tư công phu về hình ảnh và âm thanh đã giúp chương trình để lại một dấu ấn khó quên trong lòng các bạn tân sinh viên K45.