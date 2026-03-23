Bước tiến công nghệ giúp trải nghiệm thẻ của khách hàng thuận tiện và an toàn hơn

(Ngày Nay) - Nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán hiện đại, nhanh chóng và an toàn cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai dự án nâng cấp hệ thống Core thẻ trên nền tảng SmartVista của đối tác BPC Banking Technologies (BPC). Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình nâng cấp hạ tầng công nghệ tại PVcomBank, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái thanh toán ngày càng tiện ích cho các chủ thẻ.
PVcomBank nâng cấp hệ thống Core thẻ trên nền tảng SmartVista
SmartVista là nền tảng công nghệ thẻ và thanh toán đầu - cuối phổ biến trên thị trường quốc tế. Theo thông tin từ Visa Partner Directory, nền tảng SmartVista hiện được hơn 400 tổ chức tài chính sử dụng trên quy mô toàn cầu - ở đa dạng lĩnh vực như ngân hàng, thương mại, dịch vụ thanh toán, di chuyển… Tại PVcomBank, hệ thống Core thẻ cũng giữ vai trò trung tâm trong hoạt động thẻ của Ngân hàng, bao phủ nhiều hạng mục quan trọng như phát hành, xử lý giao dịch (tại ATM, POS và trên kênh số), đối soát - quyết toán, quản trị rủi ro và kết nối với các đối tác trong hệ sinh thái thanh toán.

Trong giai đoạn phát triển mới, dự án nâng cấp hệ thống Core thẻ trên nền tảng SmartVista được PVcomBank triển khai nhằm mang lại những cải tiến thiết thực cho người dùng. Theo đó, các giao dịch thẻ sẽ được xử lý nhanh chóng, ổn định hơn, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, đồng thời tăng cường thêm lớp bảo mật khi thanh toán trực tuyến thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn 3DS 2.2. Điều này giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua sắm trực tuyến hoặc thực hiện các giao dịch thanh toán trên môi trường số. Tính đến cuối năm 2025, PVcomBank đã phát hành hơn 1,1 triệu thẻ (bao gồm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng) với khoảng 7 triệu giao dịch thẻ được xử lý mỗi tháng - những số liệu cho thấy PVcomBank không ngừng nâng cao hiệu năng xử lý giao dịch, sẵn sàng đáp ứng khối lượng giao dịch quy mô lớn.

Bên cạnh đó, một trong những điểm nổi bật của dự án là việc ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu giúp Ngân hàng giám sát giao dịch theo thời gian thực, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó nâng cao năng lực phòng chống gian lận và bảo vệ tài khoản của khách hàng một cách chủ động. Không chỉ nâng cao an toàn bảo mật, hệ thống Core thẻ mới được thiết kế theo kiến trúc mở cũng cho phép PVcomBank mở rộng hệ sinh thái đa kênh, linh hoạt kết nối với nhiều nền tảng thanh toán và các dịch vụ số. Nhờ đó, Ngân hàng có thể rút ngắn thời gian triển khai sản phẩm, mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm thẻ và dịch vụ chấp nhận thanh toán hiện đại, đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm và quản lý tài chính cá nhân hiệu quả và đa dạng hơn.

Đại diện PVcomBank khẳng định việc nâng cấp hệ thống Core thẻ trên nền tảng SmartVista của đối tác BPC là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Ngân hàng giai đoạn 2026 - 2030. Chia sẻ về quá trình triển khai dự án, bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Tổng giám đốc PVcomBank cho biết: “PVcomBank tiếp cận dự án nâng cấp Core thẻ như một quá trình tái thiết toàn bộ chuỗi giá trị thẻ. Dự án không chỉ nâng cấp hệ thống về mặt kỹ thuật mà mỗi hạng mục đều được thiết kế để phục vụ cho các mục tiêu dài hạn, hướng đến khả năng linh hoạt, tốc độ hơn trong phát triển sản phẩm, ổn định hơn trong vận hành và an toàn bảo mật tối đa cho các khách hàng”.

PVcomBank và BPC đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới trong năm 2025

Về phía đối tác, đại diện BPC cũng đánh giá cao cách tiếp cận bài bản của PVcomBank: “Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng PVcomBank trên hành trình chuyển đổi số trong suốt hơn một thập kỷ vừa qua. Trên hết, BPC cũng mong muốn được tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược này và hỗ trợ tích cực PVcomBank trong hoạt động chuyển đổi số - đổi mới sáng tạo, thông qua các phiên bản tiếp theo của nền tảng SmartVista”.

Việc nâng cấp hệ thống Core thẻ trên nền tảng SmartVista được kỳ vọng sẽ giúp PVcomBank tiếp tục mở rộng các giải pháp thanh toán thông minh, đồng thời thúc đẩy hoạt động sử dụng thẻ trở thành một thói quen thanh toán thường nhật của khách hàng nhờ tính thuận tiện cũng như độ an toàn bảo mật.

PVcomBank SmartVista BPC Banking Technologies

Phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống Lễ hội Phá Bàu
(Ngày Nay) - Ngày 22/3, tại Bàu K Poch (ấp Sóc Lớn, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai) diễn Lễ hội Dua Tpeng hay còn gọi là lễ hội Phá Bàu. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương, các vùng lân cận cùng tạo nên không khí lễ hội sôi nổi và thắm tình đoàn kết.
Tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới
(Ngày Nay) - Nhân dịp Ngày quốc tế Pháp ngữ (20/3), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) công bố báo cáo cho biết tiếng Pháp tiếp tục củng cố vị thế trên toàn cầu khi trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới và là ngôn ngữ được giảng dạy nhiều thứ 2, chỉ sau tiếng Anh.
Xu hướng giáo viên YouTuber nở rộ tại Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Xu hướng giáo viên Hàn Quốc vận hành các kênh YouTube chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và đời sống học đường đang phát triển nhanh, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của phụ huynh trong việc tìm kiếm thông tin giáo dục đáng tin cậy, song cũng đặt ra nhiều vấn đề quản lý.
“Đọc sách vun bồi tri thức sâu giúp chúng ta giữ được sự tỉnh táo trước dòng thông tin nhanh và cảm tính trên mạng xã hội” - TS. Quốc Minh chia sẻ với các sinh viên. Ảnh: Trung Nghĩa
(Ngày Nay) - Đó là lời động viên từ tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh - giảng dạy tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ học Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) trong buổi tọa đàm chủ đề "Gen Z hiện nay: Khai phóng tư duy hay bị thao túng tâm lý?" diễn ra tại Nhà văn hóa Sinh viên thuộc Khu đô thị ĐH Quốc gia (TPHCM) ngày 21/3.
Một nguyên mẫu pin lượng tử. (Nguồn: CSIRO)
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Australia cho biết họ đã thành công trong việc phát triển nguyên mẫu pin lượng tử thử nghiệm đầu tiên trên thế giới, được sạc không dây bằng tia laser. Đây là một bước tiến lớn hướng tới pin lượng tử hoạt động hoàn chỉnh với thời gian sạc siêu nhanh.
Phương pháp mới hiệu quả gấp 60 lần trong điều trị vi khuẩn gây ung thư dạ dày
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học từ Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) vừa công bố một phương pháp mới trong điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori, tác nhân chính gây ung thư dạ dày. Phương pháp này mang lại hiệu quả gấp 60 lần so với các phác đồ hiện nay, đồng thời giúp giải quyết tình trạng kháng thuốc đang ngày càng trở nên phổ biến.
Tỷ phú Elon Musk đối mặt khoản bồi thường hàng tỷ USD
(Ngày Nay) - Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ ngày 20/3 đã xác định tỷ phú công nghệ Elon Musk có hành vi gây hiểu lầm đối với các cổ đông của Twitter, khiến giá cổ phiếu của công ty này sụt giảm trong thời điểm ông đang chuẩn bị thực hiện thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ USD.