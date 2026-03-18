PVcomBank ký kết hợp tác với Trường TH, THCS & THPT Hà Long: Chung tay phát triển hệ sinh thái giáo dục - tài chính

(Ngày Nay) - Ngày 17/3, tại Trường TH, THCS & THPT Hà Long ( tỉnh Tây Ninh), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với nhà trường, đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị trong việc triển khai các giải pháp tài chính - ngân hàng, đồng thời thúc đẩy các hoạt động phối hợp trong lĩnh vực giáo dục.
Thành công của lễ ký kết sẽ mang lại giá trị bền vững cho cả hai bên

Tham dự buổi lễ, về phía PVcomBank có ông Nguyễn Thành Công - Giám đốc Vùng 4&5, ông Đặng Văn Thượng - Giám đốc PVcomBank chi nhánh Long An cùng các cán bộ quản lý. Về phía trường TH, THCS & THPT Hà Long có Thầy Nguyễn Ngọc Sơn An - Chủ tịch Hội đồng trường, Thầy Trần Quang Hiệp - Hiệu trưởng nhà trường cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Được thành lập từ năm 2006, Trường TH, THCS & THPT Hà Long là một trong những cơ sở giáo dục có uy tín tại địa phương, với định hướng xây dựng môi trường học tập “Kỷ cương - Chất lượng - Thân thiện”. Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, nhà trường hiện có quy mô khoảng 1.500 học sinh cùng đội ngũ hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Công - Giám đốc Vùng 4&5, Khối Khách hàng Cá nhân PVcomBank nhấn mạnh:“Việc hợp tác với Trường TH, THCS & THPT Hà Long là bước đi phù hợp trong định hướng mở rộng hệ sinh thái đối tác của PVcomBank. Chúng tôi tin tưởng hai bên sẽ cùng triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, mang lại những giá trị thiết thực trong thời gian tới”.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trên nhiều lĩnh vực như: triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của Nhà trường; hợp tác trong hoạt động đào tạo, truyền thông, chuyển đổi số; đồng thời mở rộng các cơ hội hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng trải nghiệm cho các bên liên quan. Trong khuôn khổ hợp tác, PVcomBank dự kiến cung cấp nhiều giải pháp tài chính thiết thực, bao gồm các dịch vụ tài khoản thanh toán, tiền gửi, tín dụng cá nhân cùng các tiện ích tài chính số hiện đại.

Lễ ký kết không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa PVcomBank và Trường TH, THCS & THPT Hà Long, mà còn thể hiện định hướng của PVcomBank trong việc mở rộng mạng lưới đối tác, đồng hành cùng các tổ chức giáo dục nhằm tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Với nền tảng hợp tác này, PVcomBank kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, cùng xây dựng các chương trình hợp tác hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực giáo dục và dịch vụ tài chính tại địa phương trong thời gian tới.

(Ngày Nay) - Quy định bỏ khu vực tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2026 - 2027 được nhiều người đánh giá là bước thay đổi lớn trong chính sách tuyển sinh. Khi học sinh có thể đăng ký 3 trường bất kỳ, cơ hội lựa chọn được mở rộng. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh vào các trường “top” cũng được dự báo gia tăng, đòi hỏi phụ huynh và học sinh nắm rõ quy định để lựa chọn nguyện vọng phù hợp.
(Ngày Nay) - Những ngày tháng 3/2026, lượng người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có xu hướng tăng cao do nhu cầu về du lịch, thăm thân và giao thương sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Do đó, lực lượng Kiểm dịch y tế quốc tế tại các cửa khẩu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo thuận lợi thông suốt cho hành khách qua lại biên giới.
(Ngày Nay) - Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài Ito Naoki. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về năng lượng, cụ thể là xăng dầu để cùng vượt qua khó khăn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng dầu thô.