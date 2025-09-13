BVĐK Tâm Anh hợp tác với Trung tâm Ung thư Quốc gia Nga phát triển công nghệ chẩn đoán, điều trị ung thư

(Ngày Nay) - Chiều 12/9, Hệ thống BVĐK Tâm Anh ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về ung thư hàng đầu của Liên bang Nga trong nghiên cứu, thực hành và ứng dụng các phương pháp mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Về phía Liên bang Nga, lễ ký kết còn có sự tham gia của ông Stanislav Pozharnov - Phó Chủ tịch Quỹ Đầu tư Trực tiếp Liên bang Nga (RDIF); ông Eduard Salakhov - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Quan hệ công chúng, đại diện các doanh nghiệp, nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu. Tham dự lễ ký kết còn có lãnh đạo các Cục/Vụ của Bộ Y tế Việt Nam: ông Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo; ông Đặng Quang Tấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; đại diện Hệ thống BVĐK Tâm Anh, Hệ thống tiêm chủng VNVC, Nhà máy vắc xin và sinh phẩm VNVC.

Sự kiện là bước hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác đã ký vào tháng 5/2025 tại Liên bang Nga giữa hệ sinh thái y tế hàng đầu VNVC - BVĐK Tâm Anh và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Nga V.Putin.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko cho biết hệ thống y tế Nga được Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận là tốt nhất thế giới, từ y tế dự phòng tới y tế công nghệ cao. Nga hiện sở hữu nhiều công nghệ khác nhau trong điều trị ung bướu, cấy ghép tạng, cũng như những giải pháp công nghệ phát triển hệ thống y tế nói chung, từ cơ bản đến cao cấp nhất. “Sự kiện ký kết hợp tác này là bước tiến quan trọng, góp phần hiện thực hóa những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn”, ông Murashko cho biết.

Hợp tác giữa Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư của Việt Nam. Trong đó đặc biệt chú trọng việc chuyển giao toàn diện các công nghệ lõi, các phát minh quan trọng về vắc xin, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ Liên bang Nga. Từ đó giúp Việt Nam không chỉ có cơ hội nhanh chóng tiếp cận với các thuốc, phương pháp điều trị mới mà còn tự chủ sản xuất thuốc và vắc xin công nghệ mới, góp phần chủ động cung ứng, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: “Các thỏa thuận được ký kết hôm nay sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế - là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Liên bang Nga mà còn của toàn cầu. Với vai trò tiên phong và năng lực hội nhập quốc tế mạnh mẽ, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ là một trong những cầu nối quan trọng trong hợp tác y tế giữa hai nước, nơi những thành tựu y học hiện đại được ứng dụng, lan tỏa và phục vụ người dân. Sự kiện này cũng khẳng định tình hữu nghị bền chặt và hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Liên bang Nga”.

Cũng trong sự kiện còn diễn ra Lễ ký kết giữa Nhà máy vắc xin và sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez - Liên bang Nga về chuyển giao công nghệ, đào tạo và sản xuất vắc xin và thuốc sinh học thế hệ mới nhằm giúp Việt Nam sớm làm chủ các công nghệ lõi trong sản xuất các dược phẩm tiên tiến. Qua đó, người dân Việt Nam sớm được tiếp cận với các vắc xin mới và thuốc mới, đặc biệt là lĩnh vực phòng ngừa, điều trị các bệnh ung thư, bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi. Hợp tác này được đánh giá là rất kịp thời và quan trong bối cảnh bệnh ung thư ở nước ta vẫn đang gia tăng về số ca mắc và tử vong.