Ca bệnh động kinh hiếm gặp đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp thay thế gene

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Một bệnh nhi 8 tháng tuổi mắc hội chứng động kinh di truyền cực hiếm đã trở thành bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp thay thế gene thử nghiệm nhằm khôi phục chức năng của gene WWOX trực tiếp trong não. Ca điều trị được thực hiện tại Trung tâm y tế nhi khoa Schneider ở Tel Aviv (Israel), đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học chính xác dành cho các bệnh lý thần kinh di truyền hiếm gặp.
Ca bệnh động kinh hiếm gặp đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp thay thế gene

Bệnh nhi mắc hội chứng WOREE – một dạng động kinh di truyền nghiêm trọng chỉ xuất hiện khi trẻ thừa hưởng hai bản sao gene WWOX bị đột biến từ cả cha lẫn mẹ. Đây là căn bệnh được xếp vào nhóm “siêu hiếm”, với chỉ khoảng 60–90 ca được xác nhận trên toàn thế giới trong các tài liệu y khoa.

Đột phá y học này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu do nhà khoa học Rami Aqeilan thuộc Đại học Hebrew ở Jerusalem, dẫn dắt. Theo ông, thành tựu này là kết quả của quá trình nghiên cứu cơ bản và ứng dụng kéo dài nhiều năm nhằm tìm hiểu vai trò sinh học của gene WWOX và phát triển một chiến lược điều trị mới cho những trẻ mắc các dạng động kinh di truyền nặng nhất.

Hội chứng WOREE thường khởi phát từ rất sớm với các cơn co giật kháng thuốc, chậm phát triển trí tuệ nghiêm trọng và rối loạn vận động. Các biến chứng hô hấp như viêm phổi hít hoặc suy hô hấp là nguyên nhân tử vong hàng đầu, khiến tuổi thọ trung bình của các trường hợp nặng chỉ dao động từ 2 đến 4 năm.

Trẻ được điều trị trong nghiên cứu này ban đầu hoàn toàn khỏe mạnh khi chào đời, nhưng bắt đầu xuất hiện các cơn động kinh nghiêm trọng khi mới 6 tuần tuổi. Kết quả xét nghiệm gene cho thấy em mắc đột biến hiếm ở gene WWOX, gây ra hội chứng WOREE.

Trước đây, gene WWOX được biết đến chủ yếu với vai trò ức chế khối u. Tuy nhiên, các nghiên cứu của nhóm giáo sư Aqeilan đã chứng minh gene này còn đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển và hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Khi gene WWOX mất chức năng, não bộ có thể xuất hiện hàng loạt bất thường như động kinh, chậm phát triển, rối loạn tạo myelin và tử vong sớm.

Dựa trên những phát hiện đó, các nhà khoa học đã phát triển một liệu pháp thay thế gene sử dụng vector virus adeno-associated AAV9 để đưa một bản sao khỏe mạnh của gene WWOX vào các tế bào thần kinh. Trong các nghiên cứu tiền lâm sàng trên động vật, chỉ một lần điều trị đã giúp cải thiện đáng kể các cơn co giật, các rối loạn thần kinh, bất thường về tăng trưởng và kéo dài thời gian sống.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng vẫn cần thời gian theo dõi dài hạn để đánh giá đầy đủ độ an toàn và hiệu quả của liệu pháp. Tuy nhiên, đây được xem là cột mốc lịch sử trong điều trị các bệnh động kinh di truyền hiếm gặp, mở ra hy vọng mới cho nhiều gia đình trên thế giới có con mắc các rối loạn liên quan đến gene WWOX.

PV
Động kinh thay thế gene

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Internet bước vào kỷ nguyên do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt
Internet bước vào kỷ nguyên do trí tuệ nhân tạo dẫn dắt
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên trong lịch sử, các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và chatbot tự động hiện tạo ra lượng truy cập mạng Internet lớn hơn con người, phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của các công nghệ AI thế hệ mới.
Ca bệnh động kinh hiếm gặp đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp thay thế gene
Ca bệnh động kinh hiếm gặp đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp thay thế gene
(Ngày Nay) - Một bệnh nhi 8 tháng tuổi mắc hội chứng động kinh di truyền cực hiếm đã trở thành bệnh nhân đầu tiên trên thế giới được điều trị bằng liệu pháp thay thế gene thử nghiệm nhằm khôi phục chức năng của gene WWOX trực tiếp trong não. Ca điều trị được thực hiện tại Trung tâm y tế nhi khoa Schneider ở Tel Aviv (Israel), đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học chính xác dành cho các bệnh lý thần kinh di truyền hiếm gặp.
Phát động sáng tác ca khúc về 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác
Phát động sáng tác ca khúc về 50 năm TP Hồ Chí Minh mang tên Bác
(Ngày Nay) - TP Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ với chủ đề “50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Rạng rỡ tên Người”, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Phân cảnh trong phim Hãy tha thứ cho em. Ảnh: VFDA
Xem lại Hãy tha thứ cho em để gặp thế hệ trẻ của thập niên 90
(Ngày Nay) - Giữa thời điểm điện ảnh Việt Nam đầu thập niên 90 vẫn còn quen thuộc với những câu chuyện chiến tranh, hay các mô-típ của thời bao cấp, Hãy tha thứ cho em ra mắt năm 1992 của đạo diễn Lưu Trọng Ninh xuất hiện như một tiếng nói khác biệt: gai góc hơn, trẻ hơn và đầy những hoang mang của một thế hệ đang lớn lên giữa thời cuộc đổi thay. 
Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng) do Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương làm chủ đầu tư.
Chủ đầu tư Khu du lịch Đồi Rồng bị xử phạt, bức tranh tài chính nhiều điểm đáng chú ý
(Ngày Nay) - Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương – chủ đầu tư Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Hải Phòng ghi nhận bước chuyển biến tích cực về lợi nhuận trong năm 2025. Tuy nhiên, nguồn gốc của khoản lợi nhuận này vẫn là vấn đề được thị trường quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp vừa bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin. Từ đó, câu chuyện minh bạch thông tin càng trở nên đáng chú ý.
Gợi ý “cẩm nang” road trip khởi hành từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho mùa hè này
Gợi ý “cẩm nang” road trip khởi hành từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cho mùa hè này
(Ngày Nay) - Với nhiều du khách, điều hấp dẫn của road trip nằm ở cả hành trình lẫn đích đến.. Mỗi điểm dừng, mỗi khúc cua rẽ hướng và từng ki-lô-mét đi qua đều trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi. Theo báo cáo Travel Predictions 2026 của Booking.com, 93% du khách Việt Nam chia sẻ rằng road trip hấp dẫn họ bởi sự linh hoạt, tinh thần ngẫu hứng và cơ hội gặp gỡ những con người mới. 87% đề cao việc san sẻ nhiệm vụ lái xe, khiến cả hành trình trở nên gắn kết và thân thuộc hơn