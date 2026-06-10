Đảm bảo công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông

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(Ngày Nay) - Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được yêu cầu chuẩn bị từ 5-10 giường bệnh cùng cơ số thuốc, vật tư y tế cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị người bệnh khi có yêu cầu.
Nhiều công tác đảm bảo an toàn thực phẩm xung quanh kỳ thi. Ảnh minh họa
Nhiều công tác đảm bảo an toàn thực phẩm xung quanh kỳ thi. Ảnh minh họa

Nhằm bảo đảm sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm thi và người dân trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh và sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Để phục vụ kỳ thi, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc được yêu cầu bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu.

Ngành y tế đặc biệt chú trọng công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho thí sinh, cán bộ coi thi và các lực lượng tham gia kỳ thi. Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được yêu cầu chuẩn bị từ 5-10 giường bệnh cùng cơ số thuốc, vật tư y tế cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, điều trị người bệnh khi có yêu cầu.

Ngoài ra, các cơ sở y tế phải thực hiện việc xác nhận tình trạng bệnh tật, tai nạn của thí sinh một cách nhanh chóng, chính xác, tạo điều kiện để các em được xem xét, giải quyết quyền lợi theo đúng quy chế thi.

Bộ Y tế cũng xây dựng phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp như thiên tai, cháy nổ, tai nạn hàng loạt hoặc các sự cố liên quan đến hóa học, sinh học có thể xảy ra trong thời gian tổ chức kỳ thi.

Theo đó, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chính quyền địa phương xây dựng các phương án ứng cứu phù hợp. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, hệ thống bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh sẽ được huy động tối đa để tham gia cấp cứu, điều trị.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là đơn vị thường trực công tác y tế trong Kỳ thi, có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch, tổng hợp báo cáo theo quy định. Cục Phòng bệnh hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường; Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; thành lập các đội cơ động phòng, chống dịch; duy trì đầu mối liên lạc 24/24 giờ với Hội đồng thi nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ngành y tế địa phương phải phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong việc kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị y tế tại các điểm thi, bảo đảm mọi điều kiện về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.

Trong trường hợp phát sinh ngộ độc thực phẩm hàng loạt, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan khẩn trương xác định nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc và triển khai các biện pháp xử lý nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả.

Các địa phương sẽ xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Lực lượng chuyên môn cũng được bố trí thường trực để kịp thời ứng phó nếu xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh công tác vệ sinh môi trường tại các khu vực tổ chức thi cũng được chú trọng. Ngành y tế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát nguồn nước sinh hoạt, vệ sinh ngoại cảnh, xử lý rác thải và các yếu tố có nguy cơ phát sinh dịch bệnh, bảo đảm môi trường an toàn cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ…

PV
công tác y tế thi tốt nghiệp THPT Bộ Y tế

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