Các thương hiệu chủ lực của Masan Consumer dẫn đầu gần 80% danh mục ngành hàng FMCG

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -  Các thương hiệu chủ lực của Masan Consumer hiện dẫn đầu gần 80% danh mục hàng tiêu dùng thiết yếu tại Việt Nam và có mặt trong 98% hộ gia đình người Việt (theo báo cáo Kantar 2024).
Hầu hết các sản phẩm của Masan Consumer đều có độ phủ cao ở cả kênh bán hàng truyền thống lẫn kênh phân phối hiện đại
Hầu hết các sản phẩm của Masan Consumer đều có độ phủ cao ở cả kênh bán hàng truyền thống lẫn kênh phân phối hiện đại

Với nền tảng thương hiệu vững chắc cùng sự đồng hành của người tiêu dùng qua gần ba thập kỷ, Masan Consumer (UPCoM: MCH) được nhiều nhà đầu tư ví như một trong những “cổ phiếu quốc dân”, phản ánh giá trị bền vững và niềm tin dành cho thương hiệu Việt.

Thị trường FMCG Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Khi GDP bình quân đầu người Việt Nam tiệm cận mốc 5.000 USD, thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới. Hiện mức chi tiêu FMCG bình quân chỉ khoảng 120 USD/người/năm, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan (195 USD) và Trung Quốc (185 USD), cho thấy dư địa mở rộng khổng lồ trong thập kỷ tới.

Sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu cùng thế hệ Gen Z bước vào độ tuổi thu nhập cao đang tái định hình bức tranh tiêu dùng Việt Nam. Xu hướng “cao cấp hóa” (premiumization) trở thành động lực chính: người Việt ngày càng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho sản phẩm chất lượng, an toàn và có thương hiệu uy tín. Tại Trung Quốc, nhóm sản phẩm trung – cao cấp chiếm hơn 80% giá trị thị trường, trong khi ở Việt Nam mới đạt khoảng 45%, cho thấy chu kỳ nâng cấp tiêu dùng vẫn ở giai đoạn đầu và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Việt Nam đang nổi lên như “điểm nóng mới của tiêu dùng châu Á”, nhờ hàng loạt yếu tố thuận lợi thúc đẩy sức mua và thay đổi hành vi tiêu dùng. Nước ta sở hữu cơ cấu dân số trẻ, với nhóm người dưới trung niên chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dân số, kết hợp cùng tốc độ đô thị hóa nhanh và sự chuyển dịch mạnh sang kênh bán lẻ hiện đại. Đây là nền tảng tạo nên làn sóng tiêu dùng mới, nơi người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ năng động, cởi mở và sẵn sàng chi tiêu cho những trải nghiệm chất lượng. Song song, hành vi mua sắm kỹ thuật số cũng phát triển mạnh mẽ, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, minh bạch và khả năng tương tác trực tiếp với thương hiệu.

Xu hướng sống lành mạnh và chú trọng sức khỏe cũng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn sản phẩm. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp nội địa có hệ sinh thái phân phối sâu rộng, năng lực sản xuất vững và khả năng thấu hiểu người tiêu dùng Việt đang nắm giữ lợi thế vượt trội để dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ngành FMCG.

Dẫn đầu danh mục hàng tiêu dùng thiết yếu tại Việt Nam

Giữa làn sóng thay đổi đó, Masan Consumer được xem là một doanh nghiệp tiên phong trong việc hiện đại hóa trải nghiệm tiêu dùng Việt. Là công ty thành viên nòng cốt của Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), Masan Consumer (UPCoM: MCH) hiện sở hữu vị thế dẫn đầu khoảng 80% danh mục FMCG tại Việt Nam, với độ phủ hộ gia đình gần 98% (Theo báo cáo của Kantar 2024).

Ở ngành hàng gia vị, MCH dẫn đầu Top 1 thị phần nước mắm, tương ớt và nước tương, nhờ sức mạnh thương hiệu của CHIN-SU và Nam Ngư, “thương hiệu quốc dân” gắn bó với hơn 72 tỷ bữa ăn mỗi năm. CHIN-SU hạt nêm cũng đã vươn lên Top 3 toàn thị trường, chỉ sau chưa đầy hai năm ra mắt, thể hiện khả năng mở rộng danh mục nhanh và hiệu quả của doanh nghiệp.

Trong ngành hàng thực phẩm tiện lợi, Omachi giữ Top 2 thị phần, Kokomi hiện là một trong các thương hiệu phổ thông của Masan Consumer có độ phủ mạnh ở khu vực nông thôn. Ở mảng dinh dưỡng, B’fast giúp MCH mở rộng hiện diện sang sản phẩm ăn nhẹ lành mạnh, lĩnh vực có biên lợi nhuận cao và tăng trưởng nhanh.

Các thương hiệu chủ lực của Masan Consumer dẫn đầu gần 80% danh mục ngành hàng FMCG ảnh 1
Bộ sản phẩm Masan Consumer

Ở cả nông thôn và thành thị, Masan Consumer đều có tệp khách hàng trung thành, sẵn sàng trải nghiệm những sản phẩm mới, giúp gia tăng doanh số trên nhiều danh mục khác nhau và củng cố vị thế thương hiệu dẫn đầu.

Trong mảng đồ uống, Vinacafé Biên Hòa giữ Top 3 thị phần cà phê hòa tan, đồng thời Wake-Up 247 là thương hiệu nội địa nổi bật trong phân khúc nước tăng lực vị cà phê, một lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Từ nền tảng đó, MCH tiếp tục mở rộng danh mục đồ uống nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng năng động ngoài gia đình, với các sản phẩm như nước đóng chai Vivant (Top 4 toàn ngành) và trà đóng chai, đáp ứng xu hướng “on-the-go” và lối sống hiện đại của người Việt. Ở ngành hàng chăm sóc gia đình và cá nhân, MCH hiện sở hữu các thương hiệu như NET, Homey, với Chanté nổi bật, nằm trong Top 3 phân khúc nước giặt.

Đáng chú ý, mỗi sản phẩm chủ lực của Masan Consumer chỉ mất trung bình ~2 năm để lọt vào Top 3 thị phần, nhanh hơn đáng kể so với chuẩn ngành. Sức mạnh này đến từ chiến lược “Fewer – Bigger – Faster”, tập trung nguồn lực cho các thương hiệu chủ lực, đồng thời tận dụng hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc với hơn 313.000 điểm GT và 8.500 điểm MT.

Với nền tảng thương hiệu mạnh, năng lực sản xuất – phân phối vững vàng và vị thế dẫn đầu ở nhiều ngành hàng FMCG thiết yếu, Masan Consumer đang chứng minh sức bền tăng trưởng qua mọi chu kỳ kinh tế. Doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng kép doanh thu (CAGR) hai chữ số xuyên suốt giai đoạn 2017–2024, biên lợi nhuận ổn định hàng đầu ngành và liên tục mở rộng sang các lĩnh vực có tiềm năng cao.

Doanh nghiệp cũng đẩy nhanh lộ trình IPO niêm yết trên HOSE, củng cố cam kết minh bạch và mở rộng tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu. Theo Phó Tổng Giám đốc Masan Group, ông Michael Hung Nguyen cho biết “Hiện nay, hồ sơ IPO của MCH gần như đã hoàn tất, doanh nghiệp đang chờ kết quả kinh doanh Quý 4/2025 – Quý 1/2026 để quyết định thời điểm lên sàn HoSE”. Với vốn hóa hiện tại tiệm cận 200.000 tỷ đồng, MCH được kỳ vọng sẽ sớm IPO, trở thành đại diện tiêu biểu cho nhóm cổ phiếu tiêu dùng Việt Nam trong năm 2026.

PV
Masan Group Masan Consumer Chinsu Omachi

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Công bố Trang thông tin điện tử về bầu cử
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chính thức công bố Trang thông tin điện tử về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Trang thông tin điện tử bầu cử).
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan
(Ngày Nay) - Hiệp hội Người tiêu dùng Hà Lan (Consumentenbond) ngày 10/11 thông báo khởi kiện tập thể nhằm vào hãng xe hơi hạng sang BMW, cáo buộc nhà sản xuất ô tô này đã làm sai lệch dữ liệu khí thải ở khoảng 100.000 phương tiện được bán tại Hà Lan.
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
(Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.
Tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
(Ngày Nay) - Sáng 10/11 tại Nhà Quốc hội, với 441 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 93,04%, có 440 đại biểu tán thành bằng 92,83%, không tán thành 1 bằng 0,21%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiêm kỳ 2021 - 2026.