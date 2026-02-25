Ngành tôm Việt Nam bứt phá với kỷ lục 4,6 tỷ USD, "rộng cửa" tại Mỹ và Trung Quốc

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của ngành tôm Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu chạm mốc 4,6 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước và xác lập mức cao nhất từ trước đến nay. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hai thị trường then chốt là Mỹ và Trung Quốc, nơi ghi nhận mức nhập khẩu tăng mạnh.
Xuất khẩu tôm năm 2025 của Việt Nam lập kỷ lục với 4,6 tỷ USD.
Xuất khẩu tôm năm 2025 của Việt Nam lập kỷ lục với 4,6 tỷ USD.

Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò là thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam với giá trị nhập khẩu đạt 1,3 tỷ USD, tăng 39%. Trong khi đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 798 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ. Sự phục hồi nhu cầu tại hai nền kinh tế lớn đã tạo cú hích đáng kể cho doanh nghiệp trong nước.

Tại thị trường Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết quả cuối cùng của kỳ rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh Việt Nam, áp dụng cho giai đoạn từ 1/2/2023 đến 31/1/2024. Theo đó, hai doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX) và Công ty Thông Thuận (bao gồm Thông Thuận Cam Ranh) được xác định có biên độ phá giá 0%, đồng nghĩa không phải chịu thuế chống bán phá giá.

Các doanh nghiệp còn lại chịu mức thuế 25,76% — mức thuế toàn quốc tương đối cao. Tuy nhiên, nhóm doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng thuế suất riêng biệt nhưng không thuộc diện bị kiểm tra bắt buộc được áp mức 4,58% và không phải đặt cọc. Việc hai doanh nghiệp lớn được hưởng mức thuế 0% được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần củng cố vị thế của tôm Việt Nam tại thị trường Mỹ.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc nổi lên là điểm sáng nổi bật. Theo số liệu từ cơ quan hải quan nước này, năm 2025 Việt Nam đã vượt Ecuador để trở thành nhà cung cấp tôm lớn nhất cho Trung Quốc, sau khi từng đứng thứ hai trong năm 2024. Đà tăng trưởng mạnh cho thấy sức cạnh tranh ngày càng được cải thiện của tôm Việt Nam tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Giới chuyên môn nhận định, việc giữ vững nhịp tăng trưởng ở cả Mỹ và Trung Quốc sẽ tạo nền tảng quan trọng để ngành tôm tiếp tục mở rộng thị phần trong năm 2026. Triển vọng xuất khẩu trong những tháng đầu năm được kỳ vọng duy trì xu hướng khả quan, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho toàn ngành.

Thống kê của Cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/2, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của nước ta đạt gần 1,46 tỷ USD, là một trong ba mặt hàng có kim ngạch cao nhất ngành nông nghiệp ở thời điểm hiện tại.

Năm 2026, tổng sản lượng thủy sản phấn đấu đạt trên 10 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác khoảng 3,75 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng ước đạt 6,25 triệu tấn. Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 11,5 tỷ USD.
PV
ngành tôm xuất khẩu tôm Mỹ Trung Quốc thị trường thuỷ sản

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khởi Thủy là Gốm!
Khởi Thủy là Gốm!
(Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
Du lịch – nền kinh tế không khói được coi là thế mạnh chủ lực đưa Vân Đồn thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm khu vực. Ảnh: bvhttdl.gov.vn
Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn
(Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
Quân Đại Việt giáp chiến quân Thanh bên bờ sông Hồng, hàng đầu là ống phóng hỏa hổ bằng tre phun lửa Phốt pho xa 10m lập tức biến giặc thành bó đuốc sống, hàng sau là pháo thăng thiên Phốt pho phóng loạt biến toàn bộ đại quân của giặc thành biển lửa.
Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự
(Ngày Nay) -  Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.
Vui xuân Bính Ngọ - Sắc màu văn hóa Hưng Yên
Vui xuân Bính Ngọ - Sắc màu văn hóa Hưng Yên
(Ngày Nay) - Tiếp nối sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa các giá trị di sản, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giới thiệu chương trình “Vui xuân Bính Ngọ: Sắc màu văn hóa Hưng Yên” . Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày mồng 5 và mồng 6 Tết (tức ngày 21 & 22/02/2026), hứa hẹn mang đến một không gian Tết truyền thống kết hợp cùng những trải nghiệm thú vị khám phá di sản văn hóa Hưng Yên, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa của công chúng trong dịp nghỉ lễ.